В выходные и праздничные дни изменится график курсирования электричек в Прикамье

Пермская пригородная компания информирует о порядке курсирования пригородных поездов в праздничные дни мая.
В частности:
№ 6021 Пермь-2 — Григорьевская, курсирует 28 апреля, 4 и 9 мая, далее с 18 мая по субботам;
№ 6025/6026 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2 курсируют в периоды с 27 апреля по 1 мая, с 3 по 5 мая, с 8 по 12 мая, далее с 17 мая по пятницам, субботам, воскресеньям;
№ 6027/6028 Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2 курсируют 2, 6, 7 мая, не курсируют 8 и 9 мая, далее курсируют с 13 мая с понедельника по четверг;
№ 7196 Пермь-2 — Кишерть курсирует 27, 28 апреля, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 мая, не курсирует 10 и 11 мая, далее курсирует с 17 мая по пятницам, субботам, воскресеньям;
№ 6171 Кишерть — Верещагино курсирует 27, 28 апреля, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 мая, не курсирует 10 и 11 мая, далее курсирует с 17 мая по пятницам, субботам, воскресеньям;
№ 6009 Пермь-2 — Верещагино курсирует 26, 29, 30 апреля, 2, 6, 7, 10, 11 мая, не курсирует 27, 28 апреля, 1, 8, 9 мая, далее курсирует с 13 мая с понедельника по четверг;
№ 6191 Кукуштан — Пермь-2 курсирует 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая, не курсирует в период с 28 апреля по 1 мая, а также 4 и 5 мая и в период с 9 по 12 мая, далее курсирует с 13 мая с понедельника по пятницу;
№ 6220/6219 Пермь-2 — Комарихинская — Пермь-2 курсируют 28 апреля, 4, 9 мая, не курсируют 27 апреля, 11 мая, далее курсируют с 18 мая по субботам;
№ 7182 Чусовская — Теплая Гора курсирует 27 апреля, 1, 3, 5, 8, 12 мая, не курсирует 26, 28 апреля, 10 мая, далее курсирует с 17 мая по пятницам, воскресеньям;
№ 7181 Теплая Гора — Чусовская курсирует 28 апреля, 2, 4, 6, 9 мая, не курсирует 27, 29 апреля, 11 мая, далее курсирует с 13 мая по понедельникам и субботам;
№ 7184 Чусовская — Пашия курсирует 26, 28, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 мая, не курсирует 27 апреля, 1, 8, 14, 15, 20, 21, 27 мая, далее курсирует с 13 мая с понедельника по четверг и по субботам
№ 7183 Пашия — Чусовская курсирует 27, 29, 30 апреля, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 мая, не курсирует 28 апреля, 2, 9, 15, 16, 21, 22, 28 мая, далее курсирует с 14 мая со вторника по пятницу и по воскресеньям;
№ 6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская не курсируют 27 апреля, курсируют в период с 28 апреля по 1 мая, а также 4, 5 мая, в период с 9 по 12 мая, далее с 18 мая по выходным дням;
№ 6935/6932 Чусовская — Рассоленко — Чусовская курсируют 27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая, не курсируют в период с 28 апреля по 1 мая, а также 4, 5 мая, в период с 9 по 12 мая, далее курсируют с 13 мая с понедельника по пятницу.