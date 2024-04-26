Вербное воскресенье: суть, празднование, традиции

Всенощное бдение, или всенощная — это богослужение, объединяющее сразу три службы, совершают его перед праздниками, и происходит оно вечером, а иногда — например, на Рождество и на Пасху — ночью. Всенощная Вербного воскресенья отличается необыкновенной красотой. Храмы украшают. С вербой на службе стоят прихожане. Стоя с ветками вербы и зажженными свечами, верующие символически встречают Христа, добровольно грядущего на искупительные страдания. После богослужения освященные веточки забирают домой — как святыню, символизирующую Вход Господень в Иерусалим. Потом их целый год хранят дома, ими украшают иконы, их приносят на могилы родственников. А если ветки иссохли, сломались, с ними и поступают как со святыней: освященные ветки вербы нельзя выбрасывать просто так, их принято сжигать.