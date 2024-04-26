Вербное воскресенье: суть, празднование, традиции

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Вербное воскресенье — важный христианский праздник, который празднуют православные, католики и многие протестанты за неделю до Пасхи. В этом году он православные отмечают его 28 апреля.
В церковном календаре Вербное воскресенье называют «Вход Господень в Иерусалим», а неделю называют «Неделей пальмовых ветвей», что не очень распространено в России, где не растут пальмы.
Вербное воскресенье — двунадесятый праздник, то есть это один из двенадцать праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Все двунадесятые праздники входят в число великих праздников.
Считается, что праздник возник в Иерусалиме. Его появление относят к IV веку: тогда Церковь ввела обычай освящать пальмы. Отсюда одно из названий праздника — «неделя ваий» (греч. «ваиа» — пальма). Упоминания о празднике встречаются уже в IV веке. Название Die dominica in palmas (Воскресный день пальм) появляется в богослужебных книгах римского обряда с конца VII — начала VIII веков.
Этот день отмечается накануне начала Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.
Прежде, чем войти в Иерусалим, Иисус три года ходил по земле Израильской, разговаривал с людьми. К этому времени относится, например, чудо с воскресением Лазаря, который болел, воскрес и был погребен. Иисус воскресил его в субботу, которая с тех пор носит название «Лазарева суббота».
На следующий день, в воскресенье, он вошел в Иерусалим, где перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Иисус въехал в город на осле, как Давид после битвы над Голиафом. Его встречали как победителя, приветствовал пальмовыми ветвями и хвалебной песней: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!». На дорогу, по которой он ехал, люди бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви. В России их заменила верба.
На Руси вербу наделяли положительными свойствами и использовали для защиты от зла. Она и стала новым символом праздника вместо недоступной пальмы.
Пройдет всего несколько дней, и та же толпа будет требовать от Понтия Пилата, указывая на Христа: «Распни Его!». Через несколько дней произойдет другое шествие, шествие Христа на Голгофу. И именно это — вступление Господа на путь крестных страданий — вспоминают на Вербное воскресенье в храмах.
Всенощное бдение, или всенощная — это богослужение, объединяющее сразу три службы, совершают его перед праздниками, и происходит оно вечером, а иногда — например, на Рождество и на Пасху — ночью. Всенощная Вербного воскресенья отличается необыкновенной красотой. Храмы украшают. С вербой на службе стоят прихожане. Стоя с ветками вербы и зажженными свечами, верующие символически встречают Христа, добровольно грядущего на искупительные страдания. После богослужения освященные веточки забирают домой — как святыню, символизирующую Вход Господень в Иерусалим. Потом их целый год хранят дома, ими украшают иконы, их приносят на могилы родственников. А если ветки иссохли, сломались, с ними и поступают как со святыней: освященные ветки вербы нельзя выбрасывать просто так, их принято сжигать.
Традиция слегка бить друг друга освященной вербой сохранилась и поныне. Действие сопровождается словами: «Не я бью, верба бьет!». Считается, что это приносит здоровье и благополучие.
Вербу даже давали домашнему скоту, чтобы избавить животных от болезней.
При этом народные приметы о том, что на счастье надо съесть почку вербы, сварить из нее отвар для богатства или здоровья и тому подобное — не более чем суеверия, к которым Церковь призывает не прислушиваться.
Вербное воскресенье — трагический праздник перехода Великого поста к Страстной седмице, но он же напоминает нам о грядущей Пасхе, о Воскресении Христовом. В этот день пост послабляется, на стол ставят рыбу, возможно умеренное употребления вина. Пост подходит к своему логическому завершению и через страдания и сочувствие Страстной седмицы верующий человек, весь христианский мир подходит к Пасхе.