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Власти ищут в Пермском крае потомков Словацкого восстания

Власти ищут в Пермском крае потомков Словацкого восстания

26 апреля 2024, 06:35
В этом году будет 80-годовщина восстания.

В Пермском крае власти ищут прямых потомков участников Словацкого восстания. Чиновники хотят, чтобы они стали частью молодежной делегации для участия 29 августа 2024 года в торжествах по случаю 80-летия Словацкого национального восстания

Благодаря данным из архива Минобороны РФ есть информация о нескольких пермяках, которые участвовали в восстании:

  • Иван Светлаков, 1918 года рождения, начальник санитарной службы партизанской бригады, капитан медицинской службы, призван из Молотова;
  • Борис Дранишников, 1919 года рождения, командир третьей диверсионной роты особой партизанской бригады, старший лейтенант, призван из деревни Заговоруха;
  • Владимир Попов, 1918 года рождения, начальник штаба венгерской бригады партизанского соединения, старший сержант, призван из Чермоза.

Словацкое восстание — вооруженное противостояние части армии Первой Словацкой республики против вермахта и правительства Йозефа Тисо. СССР оказывал вооруженную помощь восставшим.

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