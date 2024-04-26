Власти ищут в Пермском крае потомков Словацкого восстания

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Пермском крае власти ищут прямых потомков участников Словацкого восстания. Чиновники хотят, чтобы они стали частью молодежной делегации для участия 29 августа 2024 года в торжествах по случаю 80-летия Словацкого национального восстания
Благодаря данным из архива Минобороны РФ есть информация о нескольких пермяках, которые участвовали в восстании:
Словацкое восстание — вооруженное противостояние части армии Первой Словацкой республики против вермахта и правительства Йозефа Тисо. СССР оказывал вооруженную помощь восставшим.