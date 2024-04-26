Власти Пермского округа оштрафованы за незаконную аренду водопровода

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Пермское УФАС оштрафовало администрацию Пермского округа на 100 тыс. рублей за неисполнение предписания вернуть муниципальное имущество из незаконного пользования арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.
В 2019–2020 годах власти Пермского округа передали в аренду ООО «ГолденПлат» и ООО «ГолденХауз» объект водоснабжения без проведения аукциона. При этом водопровод находился на балансе муниципалитета, в Платошинском сельском поселении. Администрации Платошинского сельского поселения в конце 2021 года было выдано предписание о необходимости вернуть муниципальное имущество из незаконного пользования арендаторов. Это нужно было сделать в течение полугода.
В период действия установленного срока исполнения предписания Платошинское сельское поселение было преобразовано и вошло в состав Пермского муниципального округа. Таким образом, уже администрация Пермского округа должна была завершить возврат водопровода из пользования арендаторов. Но и этого не произошло. В результате властям муниципалитета был назначен штраф.
Чиновники не согласились с решением антимонопольной службы и обратились в суд. Арбитражный суд Прикамья и Ленинский райсуд Перми края поддержали позицию УФАС.