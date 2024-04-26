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Власти Пермского округа оштрафованы за незаконную аренду водопровода

Власти Пермского округа оштрафованы за незаконную аренду водопровода

26 апреля 2024, 07:26
Фото: ideogram.ai
Суды Пермского края поддержали решение антимонопольной службы.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС оштрафовало администрацию Пермского округа на 100 тыс. рублей за неисполнение предписания вернуть муниципальное имущество из незаконного пользования арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба УФАС России по Пермскому краю.

В 2019–2020 годах власти Пермского округа передали в аренду ООО «ГолденПлат» и ООО «ГолденХауз» объект водоснабжения без проведения аукциона. При этом водопровод находился на балансе муниципалитета, в Платошинском сельском поселении. Администрации Платошинского сельского поселения в конце 2021 года было выдано предписание о необходимости вернуть муниципальное имущество из незаконного пользования арендаторов. Это нужно было сделать в течение полугода.

В период действия установленного срока исполнения предписания Платошинское сельское поселение было преобразовано и вошло в состав Пермского муниципального округа. Таким образом, уже администрация Пермского округа должна была завершить возврат водопровода из пользования арендаторов. Но и этого не произошло. В результате властям муниципалитета был назначен штраф.

Чиновники не согласились с решением антимонопольной службы и обратились в суд. Арбитражный суд Прикамья и Ленинский райсуд Перми края поддержали позицию УФАС.

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#Суд#Уфас#Пермский район#Штраф#Имущество#Водопровод#Арендаторы#Предписание
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