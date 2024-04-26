Власти Пермского округа оштрафованы за незаконную аренду водопровода

В 2019–2020 годах власти Пермского округа передали в аренду ООО «ГолденПлат» и ООО «ГолденХауз» объект водоснабжения без проведения аукциона. При этом водопровод находился на балансе муниципалитета, в Платошинском сельском поселении. Администрации Платошинского сельского поселения в конце 2021 года было выдано предписание о необходимости вернуть муниципальное имущество из незаконного пользования арендаторов. Это нужно было сделать в течение полугода.