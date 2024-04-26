Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны

Ранее Telegram-канал Ural Mash рассказал, что 19-летняя сотрудница филиала «Вкусно — и точка» в пермском ЦУМе не смогла взять отпуск, когда у нее внезапно скончался дедушка. Сам Сергей сообщил Ural Mash, что был готов дать Алене выходной, если она покажет свидетельство о смерти. Но девушка рассказала, что услышала от мужчины только категорический отказ.