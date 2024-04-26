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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны

Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны

26 апреля 2024, 11:14
Фото: properm.ru
В компании говорят, что между сотрудниками произошло недопонимание.

В компании «Вкусно — и точка» прокомментировали случай в Перми, когда директор филиала в ЦУМе Сергей Пасека не желал дать 19-летней сотруднице Алене отпуск в связи с похоронами дедушки.

В ответе на запрос Properm.ru внешняя пресс-служба «Региональной сети предприятий питания» (франчайзи партнер «Вкусно — и точка») сообщила, что между руководством ресторана быстрого питания и работницей произошло недопонимание.

«Все предприятия „Вкусно — и точка“ строго соблюдают требования законодательства и предоставляют выходные дни при потере близких. Компания обязательно разберется в причинах произошедшего, девушка может беспрепятственно воспользоваться положенными ей по закону выходными днями. Кроме того, ей будет предоставлена выплата по потере близкого родственника, предусмотренная в компании», — говорят в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Ural Mash рассказал, что 19-летняя сотрудница филиала «Вкусно — и точка» в пермском ЦУМе не смогла взять отпуск, когда у нее внезапно скончался дедушка. Сам Сергей сообщил Ural Mash, что был готов дать Алене выходной, если она покажет свидетельство о смерти. Но девушка рассказала, что услышала от мужчины только категорический отказ.

Директор филиала «Вкусно — и точка» в Перми не отпускал работницу на похороны дедушки
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