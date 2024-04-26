Закрытый с начала СВО аэропорт в Элисте возобновит перелеты

Аэропорт в городе Элиста, как и в ряде других южных или приграничных городов, был закрыт для всех полетов с начала СВО, 24 февраля 2022 года. По-прежнему приостановлена работа аэровокзалов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Симферополе и Воронеже.