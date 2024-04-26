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С 3 мая возобновит работу аэропорт в Элисте

Закрытый с начала СВО аэропорт в Элисте возобновит перелеты

26 апреля 2024, 06:43
Фото: пресс-служба Росавиации

С 3 мая возобновит работу аэропорт в Элисте

Ряд российских аэропортов по-прежнему не работает.

Аэропорт Элиста возобновит работу через неделю, 3 мая. Росавиация сообщает, что международный аэропорт откроется для полетов гражданской авиации. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

В пресс-службе Росавиации сообщают, что вся инфраструктура находится в рабочем состоянии. Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

В сентябре прошлого года окончился капитальный ремонт пассажирского терминала площадью более 2,1 тыс. кв. м. В здании аэровокзала установлено современное оборудование систем регистрации, досмотра и обработки багажа, а также улучшена навигация пассажиров. В результате ремонта пропускная способность терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час.

Аэропорт в городе Элиста, как и в ряде других южных или приграничных городов, был закрыт для всех полетов с начала СВО, 24 февраля 2022 года. По-прежнему приостановлена работа аэровокзалов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Симферополе и Воронеже.

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#Общество#Военная операция на Украине#Аэропорт#Сво
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