Завтра в Добрянке простятся с 28-летним бывшим десантником-контрактником

Леонид Семериков родился 26 февраля 1995 года в Добрянке. Учился в третьей школе, затем перешел в НОЦ. После школы пытался поступить в Омский автобронетанковый инженерный институт. В 2013 году ушел в армию. Первым местом службы стал Омский 242 учебный центр ВДВ. Служил командиром отделения специалистов боевых машин воздушно-десантных войск. Получил звание «сержант». После армии работал в разных организациях Перми. Но понял, что его место именно на военной службе.