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Завтра в Добрянке простятся с 28-летним бывшим десантником-контрактником

Завтра в Добрянке простятся с 28-летним бывшим десантником-контрактником

26 апреля 2024, 12:11
Фото: ВКонтакте/Администрация Добрянского городского округа
Леонид Семериков погиб в ноябре прошлого года под Авдеевкой.

Сегодня стало известно о гибели еще одного уроженца Добрянки, Леонида Семерикова. Об этом сообщает в своём паблике администрация городского округа.

Леонид Семериков родился 26 февраля 1995 года в Добрянке. Учился в третьей школе, затем перешел в НОЦ. После школы пытался поступить в Омский автобронетанковый инженерный институт. В 2013 году ушел в армию. Первым местом службы стал Омский 242 учебный центр ВДВ. Служил командиром отделения специалистов боевых машин воздушно-десантных войск. Получил звание «сержант». После армии работал в разных организациях Перми. Но понял, что его место именно на военной службе.

В 2016 году Леонид Семериков уехал в Ульяновск и там заключил контракт для прохождения военной службы, которой посвятил пять лет своей жизни. Службу проходил в 31 Десантно-штурмовой бригаде командиром боевой машины десанта. Из Ульяновска был мобилизован 28 сентября 2022 года.

Служил стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Погиб 26 ноября 2023 г. вблизи Авдеевки.

У Леонида осталась мать, сестра, жена и маленькая дочь.

Прощание с погибшим состоится 27 апреля в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.

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#Военная операция на Украине#Добрянка#Погиб#Сво
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