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Администрация Перми планирует отдать под застройку участок в Нижней Курье

Администрация Перми планирует отдать под застройку участок в Нижней Курье

27 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Власти города предложили повысить высотность участка до восьми этажей.

Мэрия Перми может отдать под застройку земельный участок в Нижней Курье. Речь идет о территории на ул. Каляева, 10, в Кировском районе города. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».

Власти города обратились в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить высотность строительства на данном участке до восьми этажей. На данный момент эта площадка общей площадью в 4 тыс. кв. м. располагается в зоне среднеэтажной застройки Ж-2, на территории разрешается возведение зданий не выше шести этажей.

Глава Минимущества Прикамья Лариса Ведерникова на заседании комиссии пригласила девелоперов поучаствовать в будущем муниципальном аукционе по этой площадке. Члены ведомства проголосовали за то, чтобы отправить проект мэрии на публичные слушания.

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#Пермь#Администрация#Земельный участок#Застройка#Лариса Ведерникова#Нижняя Курья#Ул. Каляева#Минимущество Прикамья#Высотность строительства
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