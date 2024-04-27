Администрация Перми планирует отдать под застройку участок в Нижней Курье

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Мэрия Перми может отдать под застройку земельный участок в Нижней Курье. Речь идет о территории на ул. Каляева, 10, в Кировском районе города. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».
Власти города обратились в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить высотность строительства на данном участке до восьми этажей. На данный момент эта площадка общей площадью в 4 тыс. кв. м. располагается в зоне среднеэтажной застройки Ж-2, на территории разрешается возведение зданий не выше шести этажей.
Глава Минимущества Прикамья Лариса Ведерникова на заседании комиссии пригласила девелоперов поучаствовать в будущем муниципальном аукционе по этой площадке. Члены ведомства проголосовали за то, чтобы отправить проект мэрии на публичные слушания.