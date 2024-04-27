Администрация Перми планирует отдать под застройку участок в Нижней Курье

Власти города обратились в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить высотность строительства на данном участке до восьми этажей. На данный момент эта площадка общей площадью в 4 тыс. кв. м. располагается в зоне среднеэтажной застройки Ж-2, на территории разрешается возведение зданий не выше шести этажей.