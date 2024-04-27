Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Приказом Минобрнауки России с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Петроченков. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.
Работавший на этом посту Анатолий Ташкинов исполнял обязанности ректора ПНИПУ с августа 2011 года. Он остаётся работать в вузе.
Доктор технических наук, профессор Антон Петроченков до того, как стать проректором (в 2022 году), был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ. Антон Петроченков работает в Политехе почти четверть века, он является Почетным работником сферы образования (сфера научных интересов — интеллектуализация электротехнических комплексов и систем), многодетный отец.