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Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха

Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха

27 апреля 2024, 10:30
Фото: ПНИПУ
Анатолий Ташкинов остаётся работать в вузе.

Приказом Минобрнауки России с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Петроченков. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

Работавший на этом посту Анатолий Ташкинов исполнял обязанности ректора ПНИПУ с августа 2011 года. Он остаётся работать в вузе.

Доктор технических наук, профессор Антон Петроченков до того, как стать проректором (в 2022 году), был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ. Антон Петроченков работает в Политехе почти четверть века, он является Почетным работником сферы образования (сфера научных интересов — интеллектуализация электротехнических комплексов и систем), многодетный отец.

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