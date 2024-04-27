Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха

Доктор технических наук, профессор Антон Петроченков до того, как стать проректором (в 2022 году), был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ. Антон Петроченков работает в Политехе почти четверть века, он является Почетным работником сферы образования (сфера научных интересов — интеллектуализация электротехнических комплексов и систем), многодетный отец.