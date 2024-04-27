«Азот» поддержал конкурс донаучных открытий «Открывашки»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ четвертый год подряд поддержал городской конкурс донаучных открытий „Открывашки“, который в этот раз был посвящен 190-летию Д. И. Менделеева. Организаторами выступили Управление образования города Березники и МАДОУ „Детский сад №66“.
В конкурсе приняли участие 10 детских садов и 22 семьи. В номинации «Эврика» дети должны были приготовить визитку команды, провести и объяснить опыт, отгадать ребус, ответить на вопрос, связанный с деятельностью филиала «Азот». Во второй номинации — «Опыты на кухне» — необходимо было записать на видео мини-исследование: провести опыт всей семьей, используя пищевые продукты. На закрытии конкурса было проведено финальное испытание — «Мышиные бега». Участники команд по предложенной схеме программировали робомышь для беспрепятственного прохождения маршрута.
В номинации «Эврика» первое место у команды «Атомы» (детский сад №38), второе — «Умники» (детский сад №66), третье — у команд «Мыслители» (детский сад №24), «Кристаллики» (детский сад №44), «Играй-город» (детский сад № 88). В номинации «Опыты на кухне» диплом победителя у семьи Есении Гороховой (детский сад №86), за второе место — у семьи Юлии Аристовой (детский сад «Радуга») и Алены Терещук (детский сад №66), за третье место — у семьи Есении Ушаковой (детский сад №88) и Романа Малинина (детский сад №86).
Все победители, призеры и участники были награждены дипломами и призами от филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“.
Михаил Шинкарев, заместитель главы г. Березники:
«Все больше детей и родителей вовлекается в научно-исследовательскую деятельность. Это происходит благодаря, в том числе, усилиям педагогов и поддержке „Азота“. Может быть, со временем в Березниках вырастут свои Менделеевы, Ломоносовы и другие ученые».
Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
„В век технологий важно давать дополнительные возможности для развития наших детей. Чем раньше они познакомятся с научной и исследовательской деятельностью, тем больше будет у них возможностей для того, чтобы понять, насколько это увлекательно. „Азот“ — высокотехнологичное предприятие и для нас важно формировать развивающую среду, в том числе для юных горожан».