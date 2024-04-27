«Азот» поддержал конкурс донаучных открытий «Открывашки»

В конкурсе приняли участие 10 детских садов и 22 семьи. В номинации «Эврика» дети должны были приготовить визитку команды, провести и объяснить опыт, отгадать ребус, ответить на вопрос, связанный с деятельностью филиала «Азот». Во второй номинации — «Опыты на кухне» — необходимо было записать на видео мини-исследование: провести опыт всей семьей, используя пищевые продукты. На закрытии конкурса было проведено финальное испытание — «Мышиные бега». Участники команд по предложенной схеме программировали робомышь для беспрепятственного прохождения маршрута.