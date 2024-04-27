Девелопер дома Mariinsky планирует построить ЖК в микрорайоне Запруд

В ходе КРТ девелопер прорабатывает строительство спортивного объекта — здесь может появиться площадка для занятий разными видами спорта, в том числе баскетболом. Глава Минимущества Пермского края Лариса Ведерникова пояснила, что зона Ц-5/1 устанавливается здесь, чтобы зафиксировать площадку под КРТ. Позже при дальнейшей проработке проекта, территориальное зонирование сменят на то, которое разрешает жилищное строительство. В итоге члены комиссии по ПЗЗ поддержали предложение компании.