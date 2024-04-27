Девелопер дома Mariinsky планирует построить ЖК в микрорайоне Запруд

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
ООО «Специализированный застройщик „Лядовская МЛ“» планирует заняться комплексным развитием территории (КРТ) — в микрорайоне Запруд, недалеко от пересечения ул. Лядовская и Журналиста Дементьева. Застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке зону торговли и рынков Ц-5/1, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
В ходе КРТ девелопер прорабатывает строительство спортивного объекта — здесь может появиться площадка для занятий разными видами спорта, в том числе баскетболом. Глава Минимущества Пермского края Лариса Ведерникова пояснила, что зона Ц-5/1 устанавливается здесь, чтобы зафиксировать площадку под КРТ. Позже при дальнейшей проработке проекта, территориальное зонирование сменят на то, которое разрешает жилищное строительство. В итоге члены комиссии по ПЗЗ поддержали предложение компании.
ООО «СЗ „Лядовская МЛ“» создано в 2022 году Евгением Лялиным и Иваном Маракулиным. Они также являются учредителями ООО «СЗ „Окулова 28“» — девелопера дома Mariinsky на набережной Камы.