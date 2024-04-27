Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия

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Сегодня, 27 апреля, Ленинский районный суд Перми начал рассматривать иск прокуратуры об увольнении Константина Шестакова из гордумы в связи с конфликтом интересов. Ранее он ушел с должности по собственному желанию.
Ответчиками в суде должна была выступить городская дума, а также бывший замначальника «Управления общественных отношений» аппарата Пермской городской думы Константин Шестаков. Однако последний на заседание не явился, поскольку извещение о его проведении не было получено ответчиков по месту регистрации.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, прокурор ходатайствовал о проведении закрытого судебного заседания, так как в деле есть личная информация о Шестакове и его жизни. Однако судья отказала и оставила заседание открытым для СМИ.
Шестаков в 2011 году был одним из учредителей ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ), сейчас он не является учредителем. С компанией заключали контракты в мэрии и думе. Проверка надзорного ведомства показала, что контракты подписывал уже экс-сотрудник думы, он также принимал участие в их формировании, определяя стоимость работ.
Во время судебного заседания стало известно, что у Константина Шестакова есть имущество в селе Михайловка в Крыму, жилое двухэтажное здание, участок, сарай. При этом долю в недвижимости имеет гендиректор «Центра деловой информации» Светлана Мазанова.
Оказалось, что ответчик и Мазанова проводили вместе досуг, неоднократно выезжали в Крым в одно и то же время, состояли не только в дружеских, но и в иных отношениях. Это указывает на конфликт интересов.
Контракты с ЦДИ были заключены с 2019 по 2024 с его участием. Прокуратура считает, что Шестаков должен был уведомить о возможном конфликте интересов — в этом случае он был бы урегулирован. Однако ответчик этого не сделал.
Ответчика отстранили от работы по время проверки прокуратуры 22 февраля, 26 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию, 28 — его уволили.
Прокуратура настаивает, что Шестаков должен быть уволен не по собственному желанию, а из-за конфликта интересов. Также его необходимо внести в реестр лиц, уволенных по утрате доверия.
Представитель думы считает, что увольнение Шестакова по собственному желанию было законным. Его решили уволить без отработки двух недель — на это был согласен как сам замначальника, так и дума.
Судья потребовала от прокуратуры предоставить дату первого контракта с нарушением конфликта интересов, а также назвать точное количество контрактов. Эти данные будут озвучены на следующем заседании, которое состоится 23 мая.
Ранее сообщалось, что Шестаков уволился с должности заместителя начальника пресс-службы гордумы. Одновременно с его уходом прокуратура в органе государственного аппарата проводила проверку прокуратура на возможный конфликт интересов. В начале марта надзорный орган подал исковое заявление в суд об отмене увольнения Шестакова по собственному желанию. По мнению правоохранительных органов, мужчину следует уволить в связи с конфликтом интересов.
В 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Сейчас он не значится в бенефициарах организации. Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с пермской администрацией на 108,9 млн рублей.