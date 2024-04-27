«Эксперт РА» улучшило рейтинг Новикомбанка до уровня ruAA- со стабильным прогнозом

Она также отметила, что за последние несколько лет, отмеченных значительной волатильностью, банку пришлось не раз столкнуться с серьезными вызовами, но он продолжал активно кредитовать российский инженерный корпус и другие инновационные проекты. Более того, банк даже с запасом выполняет все требования регулятора: наращивает капитал, выплачивает дивиденды акционерам, которые направляют их на дальнейшее развитие промышленности в РФ.