«Эксперт РА» улучшило рейтинг Новикомбанка до уровня ruAA- со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В отчете экспертов подчеркивается, что изменение рейтинга продиктовано укреплением позиций по капиталу и ликвидности, вложением активов в различные инструменты, а также расширением клиентской базы банка за счет привлечения крупных федеральных компаний. Об этом пишет newstracker.ru.
Кроме перечисленных выше, важными факторами аналитики агентства называют кредитование банком заемщиков с высоким кредитным качеством, а также существенную роль организации в финансировании стратегических предприятий.
В настоящее время Новикомбанк финансово поддерживает высокотехнологичное производство в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча. Организация активно поддерживает большинство программ по совершенствованию промышленных производств, созданию новых продуктов и технологий.
Эксперты рейтингового агентства также отметили уровень корпоративного управления и систему управления рисками, которые отвечают масштабам деятельности банка и задачам, определенным стратегическим планом.
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что это четвертое позитивное рейтинговое действие в отношении Новикомбанка со стороны рейтинговых агентств за последние десять месяцев. По ее словам, данное решение подтверждает правильность выбранного курса банка, утвержденного главным акционером — госкорпорацией «Ростех».
Она также отметила, что за последние несколько лет, отмеченных значительной волатильностью, банку пришлось не раз столкнуться с серьезными вызовами, но он продолжал активно кредитовать российский инженерный корпус и другие инновационные проекты. Более того, банк даже с запасом выполняет все требования регулятора: наращивает капитал, выплачивает дивиденды акционерам, которые направляют их на дальнейшее развитие промышленности в РФ.