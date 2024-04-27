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«Эксперт РА» улучшило рейтинг Новикомбанка до уровня ruAA- со стабильным прогнозом

«Эксперт РА» улучшило рейтинг Новикомбанка до уровня ruAA- со стабильным прогнозом

27 апреля 2024, 07:01
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruAA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз, который указывает на высокий уровень кредитоспособности опорного банка «Ростеха». Ранее у банка был рейтинг ruA+.

В отчете экспертов подчеркивается, что изменение рейтинга продиктовано укреплением позиций по капиталу и ликвидности, вложением активов в различные инструменты, а также расширением клиентской базы банка за счет привлечения крупных федеральных компаний. Об этом пишет newstracker.ru.

Кроме перечисленных выше, важными факторами аналитики агентства называют кредитование банком заемщиков с высоким кредитным качеством, а также существенную роль организации в финансировании стратегических предприятий.

В настоящее время Новикомбанк финансово поддерживает высокотехнологичное производство в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча. Организация активно поддерживает большинство программ по совершенствованию промышленных производств, созданию новых продуктов и технологий.

Эксперты рейтингового агентства также отметили уровень корпоративного управления и систему управления рисками, которые отвечают масштабам деятельности банка и задачам, определенным стратегическим планом.

Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что это четвертое позитивное рейтинговое действие в отношении Новикомбанка со стороны рейтинговых агентств за последние десять месяцев. По ее словам, данное решение подтверждает правильность выбранного курса банка, утвержденного главным акционером — госкорпорацией «Ростех».

Она также отметила, что за последние несколько лет, отмеченных значительной волатильностью, банку пришлось не раз столкнуться с серьезными вызовами, но он продолжал активно кредитовать российский инженерный корпус и другие инновационные проекты. Более того, банк даже с запасом выполняет все требования регулятора: наращивает капитал, выплачивает дивиденды акционерам, которые направляют их на дальнейшее развитие промышленности в РФ.

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