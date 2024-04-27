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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Эксперты рассказали, как сделать кошку счастливее

27 апреля 2024, 10:45
Эксперты поделились советами о том, как сделать, чтобы кошка была счастливой. Специалисты заявили, что к этому животному нужен особый подход.

Для того, чтобы ваша домашняя кошка была здоровой и счастливой, в первую очередь следует уделить ей внимание, пишет pravda.ru. Также необходимо следовать этим простым советам:

  • Общайтесь с кошкой. Разговаривайте с ней знакомым голосом, чтобы она чувствовала вашу заботу.

  • Организуйте уютное место для сна. Выберите тёплую лежанку в солнечном углу.

  • Играйте с кошкой. Обновляйте игрушки, чтобы поддерживать её интерес.

  • Распределите вещи кошки по дому. Дайте ей больше пространства и ощущение контроля над жилищем.

  • Включите телевизор. Если кошка скучает, телевизор может стать для неё развлечением.

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