Эксперты рассказали, как сделать кошку счастливее

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Для того, чтобы ваша домашняя кошка была здоровой и счастливой, в первую очередь следует уделить ей внимание, пишет pravda.ru. Также необходимо следовать этим простым советам:
Общайтесь с кошкой. Разговаривайте с ней знакомым голосом, чтобы она чувствовала вашу заботу.
Организуйте уютное место для сна. Выберите тёплую лежанку в солнечном углу.
Играйте с кошкой. Обновляйте игрушки, чтобы поддерживать её интерес.
Распределите вещи кошки по дому. Дайте ей больше пространства и ощущение контроля над жилищем.
Включите телевизор. Если кошка скучает, телевизор может стать для неё развлечением.