«ЭнергосбыТ Плюс» знает рецепт успешной подготовки к отопительному сезону

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24 апреля при участии Минстроя России, Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, а также представителей профессионального сообщества состоялся круглый стол на тему «Трансформация регулирования рынка управления многоквартирными домами».
Мероприятие прошло в рамках XII Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге.
В рамках совещания было обозначено, что подготовка многоквартирного дома к зиме — обязанность жилищных организаций. Паспорт готовности получат только те управляющие компании, которые выполнят 100% подготовительных мероприятий, предусмотренных нормативными требованиями.
В своем выступлении технический директор «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов отметил, что в среднем количество многоквартирных домов, готовых к отопсезону, не превышает 30% от всего жилого фонда. В остальных многоквартирных домах мероприятия по подготовке выполнены не в полном объеме: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения и т. д. Всё это напрямую влияет на качество коммунальных услуг.
Решить проблему и повысить качество теплоснабжения можно только благодаря эффективному сотрудничеству УК и ресурсоснабжающей организации, в том числе через реализацию совместных проектов.
«Теплоснабжение — это единая технологическая цепочка. И подготовка к осенне-зимнему периоду — единый технологический и организационный цикл. Низкая готовность к ОЗП любого из звеньев данного цикла негативно влияет на качество поставки коммунальной услуги для жителей», — сказал Григорий Чернов.
Российский международный энергетический форум — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие в Санкт-Петербурге для специалистов топливно-энергетической отрасли, одно из крупнейших международных мероприятий в России. Основная задача проекта — создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом. Концепция Форума предусматривает проведение конгрессной, деловой и выставочной программ. Форум является площадкой для консолидации мнения энергетиков, потребителей энергетических ресурсов и государства, направленная на формирование длительных партнерских отношений и дальнейшее динамичное развитие отрасли.