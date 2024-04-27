«ЭнергосбыТ Плюс» знает рецепт успешной подготовки к отопительному сезону

В своем выступлении технический директор «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов отметил, что в среднем количество многоквартирных домов, готовых к отопсезону, не превышает 30% от всего жилого фонда. В остальных многоквартирных домах мероприятия по подготовке выполнены не в полном объеме: не сделана промывка внутридомовых систем и оборудования тепловых пунктов, не проведены гидравлические испытания, отсутствуют регуляторы горячего водоснабжения и т. д. Всё это напрямую влияет на качество коммунальных услуг.