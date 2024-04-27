Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете для мигрантов заключать браки

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Представители пяти фракций — Алексей Ткачев, Николай Новичков, Константин Затулин, Дмитрий Вяткин, Олег Леонов, Казбек Тайсаев и Олег Леонов являются инициаторами этого законопроекта, пишет regions.ru.
Проблема возникла из-за ухудшения ситуации с преступностью среди иностранных граждан, пребывающих в РФ, а также из-за общественного требования решить проблему с массовым притоком мигрантов. В рамках предложенного законопроекта планируется введение «режима высылки» для иностранцев, чьи сроки пребывания в России истекли или которые совершили правонарушения. В то время, как они находятся в таком режиме, им будут ограничены определенные права. Например, они не смогут приобретать недвижимость, вступать в брак, брать кредиты и управлять транспортными средствами.
Авторы законопроекта предлагают использовать геолокацию для отслеживания мигрантов, а также проводить обыски в их проживаемых помещениях, проверять документы и принимать другие меры. Кроме того, они предлагают сократить срок пребывания иностранных граждан на территории РФ до 90 дней в году, вместо 90 дней каждые 180 дней.