Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете для мигрантов заключать браки

Проблема возникла из-за ухудшения ситуации с преступностью среди иностранных граждан, пребывающих в РФ, а также из-за общественного требования решить проблему с массовым притоком мигрантов. В рамках предложенного законопроекта планируется введение «режима высылки» для иностранцев, чьи сроки пребывания в России истекли или которые совершили правонарушения. В то время, как они находятся в таком режиме, им будут ограничены определенные права. Например, они не смогут приобретать недвижимость, вступать в брак, брать кредиты и управлять транспортными средствами.