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Posted Сегодня, 18:17

Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете для мигрантов заключать браки

27 апреля 2024, 18:17
В Государственной думе РФ будет рассмотрен законопроект, направленный на усиление контроля за мигрантами. Этот документ был опубликован в электронной базе парламента.

Представители пяти фракций — Алексей Ткачев, Николай Новичков, Константин Затулин, Дмитрий Вяткин, Олег Леонов, Казбек Тайсаев и Олег Леонов являются инициаторами этого законопроекта, пишет regions.ru.

Проблема возникла из-за ухудшения ситуации с преступностью среди иностранных граждан, пребывающих в РФ, а также из-за общественного требования решить проблему с массовым притоком мигрантов. В рамках предложенного законопроекта планируется введение «режима высылки» для иностранцев, чьи сроки пребывания в России истекли или которые совершили правонарушения. В то время, как они находятся в таком режиме, им будут ограничены определенные права. Например, они не смогут приобретать недвижимость, вступать в брак, брать кредиты и управлять транспортными средствами.

Авторы законопроекта предлагают использовать геолокацию для отслеживания мигрантов, а также проводить обыски в их проживаемых помещениях, проверять документы и принимать другие меры. Кроме того, они предлагают сократить срок пребывания иностранных граждан на территории РФ до 90 дней в году, вместо 90 дней каждые 180 дней.

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