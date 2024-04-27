Гроза ожидается сегодня вечером в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Гроза ожидается в отдельных районах Пермского края сегодня вечером, 27 апреля, предупреждают в региональном МЧС со ссылкой на синоптиков. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Будьте внимательными и осторожными.
Предупредите родных и знакомых о том, что прогнозируется гроза, и напомните близким о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае происшествия звоните службам экстренного реагирования: 01, 101 или 112.