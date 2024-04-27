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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

МЧС Прикамья: вечером 27 апреля ожидается гроза

Гроза ожидается сегодня вечером в Пермском крае

27 апреля 2024, 08:02
Фото: unsplash.com

МЧС Прикамья: вечером 27 апреля ожидается гроза

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют синоптики.

Гроза ожидается в отдельных районах Пермского края сегодня вечером, 27 апреля, предупреждают в региональном МЧС со ссылкой на синоптиков. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Будьте внимательными и осторожными.

Предупредите родных и знакомых о том, что прогнозируется гроза, и напомните близким о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае происшествия звоните службам экстренного реагирования: 01, 101 или 112.

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#Общество#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Гроза
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