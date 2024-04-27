properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Губахинец занял в банке 1,5 миллиона рублей и отдал их мошенникам

Губахинец занял в банке 1,5 миллиона рублей и отдал их мошенникам

27 апреля 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина стал жертвой схемы с договором услуг связи.

Житель Губахи взял в банке кредит на 1,5 млн рублей и передал деньги телефонным мошенникам. Подробности аферы сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле текущего года на сотовый телефон 47-летнего жителя Губахи поступил звонок с незнакомого номера. Женщина на другом конце провода представилась оператором сотовой связи и сообщила, что у абонента истекает договор по оказанию услуг связи. Для его продления необходимо назвать смс-код, который поступит на телефон с портала государственных услуг. Получив код в сообщении, мужчина сообщил его собеседнице. После этого губахинец попытался войти в личный кабинет на Госуслугах, однако вход уже был заблокирован в связи с изменением пароля. При этом на его телефон пришло новое смс-сообщение с уведомлением о подозрительной активности его учетной записи.

Связавшись по указанному там же номеру с лжепредставителем службы безопасности, мужчина узнал, что от его имени в семь банков поступили заявки на получение кредитов. Для убедительности собеседница направила в мессенджере фото своего якобы служебного удостоверения. Специалист проинструктировала мужчину о необходимости оформить кредит и перевести денежные средства на резервный счет, чтобы аннулировать предыдущие кредитные заявки. Доверившись аферисту — мнимому представителю службы безопасности, мужчина оформил в банке кредит на 1,5 млн рублей. Заемные деньги он перевел через банкомат на указанные злоумышленниками счета.

Поняв, что стал жертвой аферистов, гражданин обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время расследование продолжается.

Читайте также:
Опекун девочки из Соликамска пытается отсудить миллион у обвиняемой в убийстве материУ жителя Частых изъяли раритетное нарезное ружье, которым он владел незаконноВ Кудымкаре в ходе пьяной ссоры местный житель насмерть забил собутыльника
#Происшествия#Криминал#Мошенники#Губаха
Подпишитесь
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Сегодня, 10:55
Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми
Сегодня, 10:57
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Сегодня, 10:30
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
Сегодня, 09:35
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
Сегодня, 06:54
В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»
Сегодня, 10:04
"