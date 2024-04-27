Губахинец занял в банке 1,5 миллиона рублей и отдал их мошенникам

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Житель Губахи взял в банке кредит на 1,5 млн рублей и передал деньги телефонным мошенникам. Подробности аферы сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле текущего года на сотовый телефон 47-летнего жителя Губахи поступил звонок с незнакомого номера. Женщина на другом конце провода представилась оператором сотовой связи и сообщила, что у абонента истекает договор по оказанию услуг связи. Для его продления необходимо назвать смс-код, который поступит на телефон с портала государственных услуг. Получив код в сообщении, мужчина сообщил его собеседнице. После этого губахинец попытался войти в личный кабинет на Госуслугах, однако вход уже был заблокирован в связи с изменением пароля. При этом на его телефон пришло новое смс-сообщение с уведомлением о подозрительной активности его учетной записи.
Связавшись по указанному там же номеру с лжепредставителем службы безопасности, мужчина узнал, что от его имени в семь банков поступили заявки на получение кредитов. Для убедительности собеседница направила в мессенджере фото своего якобы служебного удостоверения. Специалист проинструктировала мужчину о необходимости оформить кредит и перевести денежные средства на резервный счет, чтобы аннулировать предыдущие кредитные заявки. Доверившись аферисту — мнимому представителю службы безопасности, мужчина оформил в банке кредит на 1,5 млн рублей. Заемные деньги он перевел через банкомат на указанные злоумышленниками счета.
Поняв, что стал жертвой аферистов, гражданин обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время расследование продолжается.