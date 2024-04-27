Губахинец занял в банке 1,5 миллиона рублей и отдал их мошенникам

В апреле текущего года на сотовый телефон 47-летнего жителя Губахи поступил звонок с незнакомого номера. Женщина на другом конце провода представилась оператором сотовой связи и сообщила, что у абонента истекает договор по оказанию услуг связи. Для его продления необходимо назвать смс-код, который поступит на телефон с портала государственных услуг. Получив код в сообщении, мужчина сообщил его собеседнице. После этого губахинец попытался войти в личный кабинет на Госуслугах, однако вход уже был заблокирован в связи с изменением пароля. При этом на его телефон пришло новое смс-сообщение с уведомлением о подозрительной активности его учетной записи.