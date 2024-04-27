Как работают поликлиники, почта, детские сады Перми в эти майские? Памятка

Почтовые отделения Пермского края не будут работать 1 и 9 мая. В канун Дня Победы, 8 мая, филиалы «Почты России» закроются на один час раньше. В период со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей России будут работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пособия и пенсии будут доставлены по графику, составленному с региональным отделением Социального фонда России.