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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

График работы почты, МФЦ, автобусов, отделов ЗАГС в Перми в мае в 2024 году

Как работают поликлиники, почта, детские сады Перми в эти майские? Памятка

27 апреля 2024, 05:15
Фото: ideogram.ai

График работы почты, МФЦ, автобусов, отделов ЗАГС в Перми в мае в 2024 году

В этом году часть январских выходных перенесена на май. Поэтому официально мы отдыхаем с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Рассказываем, как работают компании, организации и транспорт, которые могут вам понадобиться.

Поликлиники и травмпункты

Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Также служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет работать ежедневно с 8:00 до 24:00.

Во время работы поликлиник продолжатся диспансеризация взрослого населения, включая углубленную, профилактические медосмотры и вакцинация. Стационары Прикамья продолжат круглосуточно принимать пациентов, на смены выйдут усиленные бригады. На время праздников и выходных дней будет усилен контроль деятельности «неотложек», травмпунктов и дежурных служб.

Учреждения продолжат оказывать экстренную медицинскую помощь. График работы стоматологических кабинетов и поликлиник можно уточнить, позвонив в регистратуру учреждений.

Детские сады и школы

В Минобре Прикамья сообщают, что школа самостоятельно решает, как работать в майские праздники. Однако общими выходными для всех школ являются 28 апреля, 1, 9 и 12 мая. Лучше на всякий случай уточнить график выходных в той школе, в которую ходит ваш ребенок.

Детские сады работают 27 апреля, а также 2, 3, 6, 7 и 8 мая. С 28 апреля по 1 мая, а также 4, 5 и с 9 по 12 мая — выходные дни.

Общественный транспорт

Сегодня, 27 апреля, общественный транспорт в Перми будет работать, как в будни, а в период с 28 апреля по 1 мая — как в выходные дни. В городском департаменте транспорта просят пассажиров внимательно следить за расписанием движения.

Кроме того, на время проведения торжественных мероприятий 1 мая с 11:45 до 16:30 автобусы №1, №4, №36, №51, №67 и №81 перенаправят в объезд Комсомольского проспекта по ул. Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 — по ул. Куйбышева. Автобус №13 последует по ул. Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 проедет до остановки «Октябрьская площадь». А трамвай №11 будет курсировать по ул. Куйбышева, Белинского и Сибирской вместо ул. Революции.

Почта

Почтовые отделения Пермского края не будут работать 1 и 9 мая. В канун Дня Победы, 8 мая, филиалы «Почты России» закроются на один час раньше. В период со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей России будут работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пособия и пенсии будут доставлены по графику, составленному с региональным отделением Социального фонда России.

Фото: Социальный фонд России по Пермскому краю

Найти на карте адрес ближайшего почтового отделения можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

МФЦ

Выходными днями для всех отделений МФЦ будут дни с 29 апреля по 1 мая включительно, а также 9 и 10 мая. В предпраздничный день, 8 мая, а также сегодня, 27 апреля, можно обратиться в МФЦ в обычном режиме.

Если вы запланировали визит в центр «Мои документы», то можно уточнить график работы конкретных отделений по телефону 8 800 23 43 275. Кроме того, есть предварительная запись на прием, записаться можно с помощью мобильного приложения «МФЦ Пермь».

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД

РЭО ГИБДД территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми работают по следующему графику:

  • 30 апреля — рабочий день с 8:00 до 15:45;
  • 1, 5, 6, 9 и 10 мая — выходные;
  • 2, 3, 4, 7 и 8 мая — рабочий день с 8:00 до 17:00;
  • 11 мая — рабочий день с 8:00 до 15:45.

Водителей просят заранее спланировать посещение отделений ГИБДД и заранее записаться через портал госуслуг, чтобы избежать лишних неудобств.

ЗАГС

У всех отделов ЗАГС 8 мая будет сокращенный рабочий день.

  1. Дзержинский отдел управления ЗАГС Перми — рабочие дни 30 апреля и 11 мая, с 9:00 до 17:00.
  2. Орджоникидзевский, Мотовилихинский, Кировский, Индустриальный и специализированный отделы — не работают в праздничные дни.
  3. Свердловский отдел (+ поселок Нижние Ляды) — работает 30 апреля с 9:00 до 17:00.
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