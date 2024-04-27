Как работают поликлиники, почта, детские сады Перми в эти майские? Памятка

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Также служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет работать ежедневно с 8:00 до 24:00.
Во время работы поликлиник продолжатся диспансеризация взрослого населения, включая углубленную, профилактические медосмотры и вакцинация. Стационары Прикамья продолжат круглосуточно принимать пациентов, на смены выйдут усиленные бригады. На время праздников и выходных дней будет усилен контроль деятельности «неотложек», травмпунктов и дежурных служб.
Учреждения продолжат оказывать экстренную медицинскую помощь. График работы стоматологических кабинетов и поликлиник можно уточнить, позвонив в регистратуру учреждений.
В Минобре Прикамья сообщают, что школа самостоятельно решает, как работать в майские праздники. Однако общими выходными для всех школ являются 28 апреля, 1, 9 и 12 мая. Лучше на всякий случай уточнить график выходных в той школе, в которую ходит ваш ребенок.
Детские сады работают 27 апреля, а также 2, 3, 6, 7 и 8 мая. С 28 апреля по 1 мая, а также 4, 5 и с 9 по 12 мая — выходные дни.
Сегодня, 27 апреля, общественный транспорт в Перми будет работать, как в будни, а в период с 28 апреля по 1 мая — как в выходные дни. В городском департаменте транспорта просят пассажиров внимательно следить за расписанием движения.
Кроме того, на время проведения торжественных мероприятий 1 мая с 11:45 до 16:30 автобусы №1, №4, №36, №51, №67 и №81 перенаправят в объезд Комсомольского проспекта по ул. Сибирской, а автобусы №19, №45, №50, №59 и №74 — по ул. Куйбышева. Автобус №13 последует по ул. Белинского в обоих направлениях. Маршрут №60 проедет до остановки «Октябрьская площадь». А трамвай №11 будет курсировать по ул. Куйбышева, Белинского и Сибирской вместо ул. Революции.
Почтовые отделения Пермского края не будут работать 1 и 9 мая. В канун Дня Победы, 8 мая, филиалы «Почты России» закроются на один час раньше. В период со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей России будут работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пособия и пенсии будут доставлены по графику, составленному с региональным отделением Социального фонда России.
Найти на карте адрес ближайшего почтового отделения можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.
Выходными днями для всех отделений МФЦ будут дни с 29 апреля по 1 мая включительно, а также 9 и 10 мая. В предпраздничный день, 8 мая, а также сегодня, 27 апреля, можно обратиться в МФЦ в обычном режиме.
Если вы запланировали визит в центр «Мои документы», то можно уточнить график работы конкретных отделений по телефону 8 800 23 43 275. Кроме того, есть предварительная запись на прием, записаться можно с помощью мобильного приложения «МФЦ Пермь».
РЭО ГИБДД территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми работают по следующему графику:
Водителей просят заранее спланировать посещение отделений ГИБДД и заранее записаться через портал госуслуг, чтобы избежать лишних неудобств.
У всех отделов ЗАГС 8 мая будет сокращенный рабочий день.