Лицо и одежда были в крови. Пермяк отсудил у самокатчика компенсацию за аварию

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Пермяк отсудил у водителя электросамоката 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, авария случилась в апреле 2023 года. Пермяк шел по улице Карпинского, когда почувствовал удар сзади, от которого упал и ударился головой о бордюр. Пешеход также повредил ногу.
Из-за этого инцидента пострадавшему пришлось проходить лечение, он не мог некоторое время вести привычной образ жизни. Пермяк просил 40 тыс. рублей — суд согласился с этими требованиями. В суде ответчик защищал себя тем, что пермяк якобы сам попал под колесо электросамоката, сумму называл завышенной, так как является студентом.
Судя по решению Мотовилихинского районного суда, которое обнаружил журналист Properm.ru, авария произошла не с прокатным электросамокатом, а с личным. Инцидент случился у дома, где были установлены леса для ремонта фасадов дома, также на тротуаре стоял грузовой автомобиль — из-за этого тротуар был сужен.
Виновник аварии пытался убежать с места аварии, но истец и прохожие его удерживали. Лицо и одежда пострадавшего были в крови. Силовики, которые прибыли на место ДТП, составили протокол на самокатчика — его оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.