Лицо и одежда были в крови. Пермяк отсудил у самокатчика компенсацию за аварию

Из-за этого инцидента пострадавшему пришлось проходить лечение, он не мог некоторое время вести привычной образ жизни. Пермяк просил 40 тыс. рублей — суд согласился с этими требованиями. В суде ответчик защищал себя тем, что пермяк якобы сам попал под колесо электросамоката, сумму называл завышенной, так как является студентом.