Лже-коммунальщики в Перми предупреждают о самих себе. Детали схемы

Схема немного сменилась в апреле: мошенники из «ЖилСервиса» теперь добавляют предупреждение об участившихся случаях незаконных уведомлений со ссылкой на 167-ФЗ о препятствии мошенничеству. Само извещение по-прежнему напечатано в стиле официального документа. На самом деле, такие извещения являются лишь рекламным объявлением, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».