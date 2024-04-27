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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Мошенники в Перми стали предупреждать о самих себе

Лже-коммунальщики в Перми предупреждают о самих себе. Детали схемы

27 апреля 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники в Перми стали предупреждать о самих себе

А настоящие коммунальщики напоминают, что не нужно соглашаться на дорогостоящие услуги.

В Перми продолжает орудовать мошенническая организация «ЖилСервис». Они рассылают по почтовым ящикам жителей города уведомления, что якобы нужно срочно провести поверку счетчиков. Лже-коммунальщики часто меняют оформление писем и название организации, однако номер телефона, по которому можно записаться на поверку, остается прежним.

Схема немного сменилась в апреле: мошенники из «ЖилСервиса» теперь добавляют предупреждение об участившихся случаях незаконных уведомлений со ссылкой на 167-ФЗ о препятствии мошенничеству. Само извещение по-прежнему напечатано в стиле официального документа. На самом деле, такие извещения являются лишь рекламным объявлением, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Чтобы убедить пермяков, злоумышленники на таких посланиях размещают QR-код, ведущий на сайт Роспотребнадзора, ссылаются на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», а также печатают таблицу с примерами высоких платежей по нормативу и с повышающим коэффициентом.

Фото: пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»

В «Новогоре» напоминают, что нужно быть внимательными при общении с теми, кто пытается навязывать дорогостоящие услуги. Стоимость поверки одного счетчика воды не может превышать 600 рублей. Период, через который нужно проводить проверку прибора учета, указан в паспорте каждого прибора.

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#Общество#Пермь#Мошенники#Новогор-прикамье
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