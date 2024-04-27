Лже-коммунальщики в Перми предупреждают о самих себе. Детали схемы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Перми продолжает орудовать мошенническая организация «ЖилСервис». Они рассылают по почтовым ящикам жителей города уведомления, что якобы нужно срочно провести поверку счетчиков. Лже-коммунальщики часто меняют оформление писем и название организации, однако номер телефона, по которому можно записаться на поверку, остается прежним.
Схема немного сменилась в апреле: мошенники из «ЖилСервиса» теперь добавляют предупреждение об участившихся случаях незаконных уведомлений со ссылкой на 167-ФЗ о препятствии мошенничеству. Само извещение по-прежнему напечатано в стиле официального документа. На самом деле, такие извещения являются лишь рекламным объявлением, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Чтобы убедить пермяков, злоумышленники на таких посланиях размещают QR-код, ведущий на сайт Роспотребнадзора, ссылаются на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», а также печатают таблицу с примерами высоких платежей по нормативу и с повышающим коэффициентом.
В «Новогоре» напоминают, что нужно быть внимательными при общении с теми, кто пытается навязывать дорогостоящие услуги. Стоимость поверки одного счетчика воды не может превышать 600 рублей. Период, через который нужно проводить проверку прибора учета, указан в паспорте каждого прибора.