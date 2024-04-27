Молодой военнослужащий из Губахи погиб на СВО

Сегодня, 27 апреля, в пресс-службе администрации Губахинского округа сообщили о гибели на СВО Александра Спицина. Церемония прощания с ним состоится в понедельник, 29 апреля, с 10:00 до 11:30, во дворце культуры Гремячинска (ул. Ленина, 193). Власти не сообщают, сколько лет было мужчине, был ли он контрактником и как прошла его жизнь до участия в спецоперации.