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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Власти Губахи сообщили о гибели на СВО Александра Спицина

Молодой военнослужащий из Губахи погиб на СВО

27 апреля 2024, 12:49
Фото: vk.com/gremlove

Власти Губахи сообщили о гибели на СВО Александра Спицина

Подробностей о жизни мужчины чиновники не сообщают.

Сегодня, 27 апреля, в пресс-службе администрации Губахинского округа сообщили о гибели на СВО Александра Спицина. Церемония прощания с ним состоится в понедельник, 29 апреля, с 10:00 до 11:30, во дворце культуры Гремячинска (ул. Ленина, 193). Власти не сообщают, сколько лет было мужчине, был ли он контрактником и как прошла его жизнь до участия в спецоперации.

СВО началась 24 февраля 2022 года. О гибели военнослужащих со стороны России сообщают администрации муниципалитетов, их родственники или руководство учебных заведений, которые они когда-то окончили.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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