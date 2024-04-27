Мурашко объяснил, почему мужчины живут меньше женщин

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
По словам министра, мужчины часто злоупотребляют алкоголем, курят и не обращают должного внимания на свое здоровье, что сокращает их продолжительность жизни, пишет 360.ru.
Мурашко также отметил, что мужчины редко проходят обследования и диспансеризацию, что оказывает негативное влияние на их здоровье. Он подчеркнул, что 50% проблем с бесплодием в браке связаны именно с мужскими факторами, что имеет отрицательное влияние на демографическую ситуацию в стране.
В связи с этим, министр отметил, что сейчас активно проводится работа для сохранения здоровья и благополучия населения. Особое внимание уделяется вопросам мужского здоровья, чтобы как можно раньше выявлять заболевания и предоставлять своевременное лечение. Это поможет сохранить репродуктивную функцию населения России.