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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Мурашко объяснил, почему мужчины живут меньше женщин

27 апреля 2024, 10:49
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поделился причинами того, почему мужчины в России живут короче женщин. Он отметил, что основной проблемой является плохое состояние здоровья у мужчин.

По словам министра, мужчины часто злоупотребляют алкоголем, курят и не обращают должного внимания на свое здоровье, что сокращает их продолжительность жизни, пишет 360.ru.

Мурашко также отметил, что мужчины редко проходят обследования и диспансеризацию, что оказывает негативное влияние на их здоровье. Он подчеркнул, что 50% проблем с бесплодием в браке связаны именно с мужскими факторами, что имеет отрицательное влияние на демографическую ситуацию в стране.

В связи с этим, министр отметил, что сейчас активно проводится работа для сохранения здоровья и благополучия населения. Особое внимание уделяется вопросам мужского здоровья, чтобы как можно раньше выявлять заболевания и предоставлять своевременное лечение. Это поможет сохранить репродуктивную функцию населения России.

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