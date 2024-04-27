Мурашко объяснил, почему мужчины живут меньше женщин

Мурашко также отметил, что мужчины редко проходят обследования и диспансеризацию, что оказывает негативное влияние на их здоровье. Он подчеркнул, что 50% проблем с бесплодием в браке связаны именно с мужскими факторами, что имеет отрицательное влияние на демографическую ситуацию в стране.