Неустойчивая погода мешает завершению отопительного сезона в Перми

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Отопительный сезон в Перми в 2023 году закончился 28 апреля, но в этом году он завершится позже из-за неустойчивой погоды. «Ветта» со ссылкой на главного инженера Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергея Гужева пишет, что такая погода с перепадами температур будет и в первые дни мая, поэтому пока отопительный сезон будет продолжаться. Он, вероятно, закончится в начале мая.
Сейчас тепловики ждут, когда постановление об окончания сезона подпишет глава Перми, но они уже начали подготовку к отключению отопления. При этом люди могут сами подать заявку на отключение отопления — это сделали более 250 абонентов.
«Произвели отключение, в том числе и в жилых домах. Их не так много, но это сделали на основании собрания собственников жилья, ряд социально значимых объектов тоже произвели отключение», — пояснил Гужев.
Один из критериев, который сигнализирует о завершении отопительного сезона — среднесуточная температура в течение пяти суток подряд должна превышать +8°.