Неустойчивая погода мешает завершению отопительного сезона в Перми

Отопительный сезон в Перми в 2023 году закончился 28 апреля, но в этом году он завершится позже из-за неустойчивой погоды. «Ветта» со ссылкой на главного инженера Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергея Гужева пишет, что такая погода с перепадами температур будет и в первые дни мая, поэтому пока отопительный сезон будет продолжаться. Он, вероятно, закончится в начале мая.