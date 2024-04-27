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Published Сегодня, 03:08

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Отопительный сезон в Перми завершится в начале мая из-за неустойчивой погоды

Неустойчивая погода мешает завершению отопительного сезона в Перми

27 апреля 2024, 03:08
Фото: ideogram.ai

Отопительный сезон в Перми завершится в начале мая из-за неустойчивой погоды

В первые дни мая похолодает, поэтому пока отопление не отключат.

Отопительный сезон в Перми в 2023 году закончился 28 апреля, но в этом году он завершится позже из-за неустойчивой погоды. «Ветта» со ссылкой на главного инженера Пермских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Сергея Гужева пишет, что такая погода с перепадами температур будет и в первые дни мая, поэтому пока отопительный сезон будет продолжаться. Он, вероятно, закончится в начале мая.

Сейчас тепловики ждут, когда постановление об окончания сезона подпишет глава Перми, но они уже начали подготовку к отключению отопления. При этом люди могут сами подать заявку на отключение отопления — это сделали более 250 абонентов.

«Произвели отключение, в том числе и в жилых домах. Их не так много, но это сделали на основании собрания собственников жилья, ряд социально значимых объектов тоже произвели отключение», — пояснил Гужев.

Один из критериев, который сигнализирует о завершении отопительного сезона — среднесуточная температура в течение пяти суток подряд должна превышать +8°.

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#Коммунальный рай#Пермь#Отопление
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