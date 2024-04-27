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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Ночью на Кубани сбили 66 беспилотников

27 апреля 2024, 05:36
В ночное время на Кубани произошел массовый налет беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны, обнаружено и уничтожено 68 дронов. Из них два были обнаружены в Крыму, остальные в Краснодарском крае.

По данным пресс-службы Минобороны, целью нападения были объекты на территории России, и это попытка террористической атаки со стороны киевского правительства. Однако, благодаря оперативным действиям и применению средств противовоздушной обороны, удалось предотвратить эти атаки, пишет 360.ru.

Силы ПВО активно отражали налет. В Краснодарском крае было сбито 66 беспилотных летательных аппаратов, а еще два удалось уничтожить в Крыму. Это свидетельствует о высокой готовности и эффективности российских военных.

Несмотря на провокационные действия, Россия продолжает защищать свою территорию и обеспечивать безопасность граждан. Все инциденты будут детально проанализированы, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

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