Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
По данным пресс-службы Минобороны, целью нападения были объекты на территории России, и это попытка террористической атаки со стороны киевского правительства. Однако, благодаря оперативным действиям и применению средств противовоздушной обороны, удалось предотвратить эти атаки, пишет 360.ru.
Силы ПВО активно отражали налет. В Краснодарском крае было сбито 66 беспилотных летательных аппаратов, а еще два удалось уничтожить в Крыму. Это свидетельствует о высокой готовности и эффективности российских военных.
Несмотря на провокационные действия, Россия продолжает защищать свою территорию и обеспечивать безопасность граждан. Все инциденты будут детально проанализированы, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.