Ночью на Кубани сбили 66 беспилотников

В ночное время на Кубани произошел массовый налет беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны, обнаружено и уничтожено 68 дронов. Из них два были обнаружены в Крыму, остальные в Краснодарском крае.