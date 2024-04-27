Оборот общепита Прикамья в первом квартале вырос на 8,2%, что больше чем торговля

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
За первый квартал 2024 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 182,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3% больше к соответствующему периоду прошлого года. Такие данным публикует Пермьстат.
Оборот торговли продовольственными товарами составил 100,4% к первому кварталу 2023 года в сопоставимых ценах. А вот промтовары выросли более ощутимо и оставили 105,5% к аналогичному периоду прошлого года.
В макроструктуре оборота розницы доля непродовольственных товаров превысила долю пищевых и составила 51,3%.
При этом в январе — марте 2024 года оборот розничной торговли края на 97,8% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка. Соответственно доля продажи товаров на ярмарках и розничных рынках составила 2,2%.
По итогам первого квартала года оборот общественного питания в Прикамье сложился в сумме 10,1 млрд рублей, что на 8,2% выше уровня прошлого года (в сопоставимых ценах).
Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 апреля 2024 года составил 45,2 млрд рублей. Это соответствует 40 дням торговли.