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Оборот общепита Прикамья в первом квартале вырос на 8,2%, что больше чем торговля

Оборот общепита Прикамья в первом квартале вырос на 8,2%, что больше чем торговля

27 апреля 2024, 13:51
Фото: fusionbrain.ai
Оборот продтоваров за год практически не изменился.

За первый квартал 2024 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 182,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3% больше к соответствующему периоду прошлого года. Такие данным публикует Пермьстат.

Оборот торговли продовольственными товарами составил 100,4% к первому кварталу 2023 года в сопоставимых ценах. А вот промтовары выросли более ощутимо и оставили 105,5% к аналогичному периоду прошлого года.

В макроструктуре оборота розницы доля непродовольственных товаров превысила долю пищевых и составила 51,3%.

При этом в январе — марте 2024 года оборот розничной торговли края на 97,8% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка. Соответственно доля продажи товаров на ярмарках и розничных рынках составила 2,2%.

По итогам первого квартала года оборот общественного питания в Прикамье сложился в сумме 10,1 млрд рублей, что на 8,2% выше уровня прошлого года (в сопоставимых ценах).

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 апреля 2024 года составил 45,2 млрд рублей. Это соответствует 40 дням торговли.

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#Экономика#Пермский край#Пермьстат#Статистика
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