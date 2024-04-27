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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Пермская прокуратура блокирует через суд сайты, продающие рамки-перевёртыши

Пермская прокуратура блокирует через суд сайты, продающие рамки-перевёртыши

27 апреля 2024, 15:06
Фото: properm.ru
Рамки, позволяющие скрывать госномера автомобилей, запрещены к продаже.

Прокуратура Индустриального района Перми в ходе мониторинга интернета выявила противоправный контент. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

На ряде ресурсов размещалась информация о продаже рамок-перевертышей и откидных рамок для регистрационных номерных знаков автомобилей, описывались преимущества их использования с целью ухода от ответственности в случае совершения водителем или собственником противоправных и иных действий. Сайты были доступны для посещения любого пользователя. Данные сведения препятствуют идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, вследствие чего являются запрещенными.

По итогам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации, запрещенной на всей территории Российской Федерации и ее блокировке.

Индустриальный районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме, прокуратура контролирует фактическое исполнение решения уполномоченным органом.

#Интернет#Прокуратура#Транспорт
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