Пермская прокуратура блокирует через суд сайты, продающие рамки-перевёртыши

На ряде ресурсов размещалась информация о продаже рамок-перевертышей и откидных рамок для регистрационных номерных знаков автомобилей, описывались преимущества их использования с целью ухода от ответственности в случае совершения водителем или собственником противоправных и иных действий. Сайты были доступны для посещения любого пользователя. Данные сведения препятствуют идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, вследствие чего являются запрещенными.