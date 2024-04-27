Пермская прокуратура блокирует через суд сайты, продающие рамки-перевёртыши

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Прокуратура Индустриального района Перми в ходе мониторинга интернета выявила противоправный контент. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры края.
На ряде ресурсов размещалась информация о продаже рамок-перевертышей и откидных рамок для регистрационных номерных знаков автомобилей, описывались преимущества их использования с целью ухода от ответственности в случае совершения водителем или собственником противоправных и иных действий. Сайты были доступны для посещения любого пользователя. Данные сведения препятствуют идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств, вследствие чего являются запрещенными.
По итогам проверки прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании указанной информации, запрещенной на всей территории Российской Федерации и ее блокировке.
Индустриальный районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме, прокуратура контролирует фактическое исполнение решения уполномоченным органом.