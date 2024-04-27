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Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника

Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника

27 апреля 2024, 14:39
Фото: toyota.cd
Стоимость пикапа превышает 15,6 миллионов рублей.

Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом УрО РАН пикапа Toyota Tundra стоимостью более 15,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Вопросы антимонопольщиков вызвали конкретные параметры автомобиля, указанные в закупочной документации. Им соответствовал товар конкретного производителя, что запрещено законом.

В обоснование своей позиции институт сообщил, что именно такой автомобиль нужен для работ по инженерной и малоглубинной геофизике высокого разрешения.

«Однако заказчик не пояснил, как наличие в комплектации закупленного автомобиля панорамной крыши, акустической системы (не менее 10 динамиков, с сабвуфером, с аудиоусилителем), сидений первого ряда ковшеобразных (с электрорегулировкой в шести позициях, электрорегулировкой поясничного подпора, с подогревом, с вентиляцией, с активными подголовниками, памятью водительского сиденья) обеспечивает лучшие условия эксплуатации товара при проведении работ по инженерной и малоглубинной геофизике высокого разрешения» — резюмируют антимонопольщики.

Пермское УФАС не нашло в пояснениях заказчика подтверждения потребности в автомобиле исключительно с техническими характеристиками, которым соответствует Toyota Tundra, а также доказательств уникальных характеристик товара по отношению к другим автомобилям типа «пикап», которые могут быть использованы в деятельности Горного института УрО РАН.

Пермское УФАС пришло к выводу, что указанные заказчиком требования к характеристикам автомобиля, соответствующие товару единственного производителя, ограничили количество участников закупки, которые могли поставить аналогичные товары других марок. Следовательно, действия заказчика привели к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке, что противоречит Закону о защите конкуренции.

Пермское УФАС возбудило в отношении ПФИЦ УрО РАН антимонопольное дело, рассмотрение которого назначено на 21 мая.

#Экономика#Пермское уфас#Закупка#Закупка автомобилей
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