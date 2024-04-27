Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника

«Однако заказчик не пояснил, как наличие в комплектации закупленного автомобиля панорамной крыши, акустической системы (не менее 10 динамиков, с сабвуфером, с аудиоусилителем), сидений первого ряда ковшеобразных (с электрорегулировкой в шести позициях, электрорегулировкой поясничного подпора, с подогревом, с вентиляцией, с активными подголовниками, памятью водительского сиденья) обеспечивает лучшие условия эксплуатации товара при проведении работ по инженерной и малоглубинной геофизике высокого разрешения» — резюмируют антимонопольщики.