Под Нытвой сгорел склад строительных материалов

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Сегодня, 27 апреля, в Нытвенском городском округе сгорел склад строительных материалов. Подробности происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю
Сообщение о пожаре на складе строительных материалов в деревне Нижняя Гаревая поступило в 11:18. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 39 человек личного состава и 14 единиц техники.
Погибших и травмированных нет. Предварительная площадь пожара составляет 200 метров квадратных.
Время локализации пожара — 12:35 минут. Пожар ликвидирован в 13:08.