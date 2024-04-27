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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:53

Под Нытвой сгорел склад строительных материалов

Под Нытвой сгорел склад строительных материалов

27 апреля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Площадь загорания — около 200 квадратных метров.

Сегодня, 27 апреля, в Нытвенском городском округе сгорел склад строительных материалов. Подробности происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю

Сообщение о пожаре на складе строительных материалов в деревне Нижняя Гаревая поступило в 11:18. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 39 человек личного состава и 14 единиц техники.

Погибших и травмированных нет. Предварительная площадь пожара составляет 200 метров квадратных.

Время локализации пожара — 12:35 минут. Пожар ликвидирован в 13:08.

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#Происшествия#Пожар#Нытва
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