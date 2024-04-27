Порядка десяти БПЛА обнаружили в Подмосковье после таяния снега

В связи с этим ведомство напоминает о правильном алгоритме действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь, их необходимо оставить нетронутыми и отойти на расстояние не менее 100 метров. Также следует предупредить о возможной опасности людей, находящихся поблизости, и постараться избегать использования радиоаппаратуры, мобильных телефонов и GPS. Конечно же, кидаться в сторону беспилотника нельзя. После перемещения на безопасное расстояние необходимо незамедлительно связаться с экстренными службами по номеру «112» и сообщить о месте и времени обнаружения опасных объектов.