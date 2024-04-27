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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Порядка десяти БПЛА обнаружили в Подмосковье после таяния снега

27 апреля 2024, 18:05
В результате таяния снега в лесах Подмосковья обнаружили около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном канале региональной безопасности Московской области.

По информации, полученной от управления, предполагается, что эти БПЛА могли аварийно приземлиться из-за действия радиоэлектронных помех. При этом отмечается, что такие технические средства могут представлять опасность для граждан, пишет regions.ru.

В связи с этим ведомство напоминает о правильном алгоритме действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь, их необходимо оставить нетронутыми и отойти на расстояние не менее 100 метров. Также следует предупредить о возможной опасности людей, находящихся поблизости, и постараться избегать использования радиоаппаратуры, мобильных телефонов и GPS. Конечно же, кидаться в сторону беспилотника нельзя. После перемещения на безопасное расстояние необходимо незамедлительно связаться с экстренными службами по номеру «112» и сообщить о месте и времени обнаружения опасных объектов.

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