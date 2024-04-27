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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Пожарные спасли в Перми из горящего дома на улице Вижейской шесть человек

Пожарные спасли в Перми из горящего дома на улице Вижейской шесть человек

27 апреля 2024, 11:09
Из них четверо — дети.

В Перми сегодня утром горела квартира в многоквартирном доме на улице Вижайская. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 9:39. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 36 человек личного состава и восьми единиц техники.

По прибытии к месту оказалось, что пожар возник в одной из квартир — происходило горение домашних вещей.

На пожаре спасено шесть человек, в том числе четверо детей. Матерью выведено трое детей из горящей квартиры по лестничному маршу на свежий воздух.

Звеном газодымозащитной службы спасены три человека, в том числе ребенок. Огнеборцы МЧС России вывели людей с задымленного четвертого этажа по лестничному маршу на свежий воздух с помощью спасательных устройств.

Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались девять человек. К счастью, на пожаре погибших и травмированных нет.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Горение ликвидировано в 9:55.

В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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