Преступника, из-за которого пришлось сажать самолет в Перми, оштрафовали

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Перми осудили 40-летнего жителя Сургута, из-за которого пришлось экстренно сажать в краевой столице самолет Сургут — Москва. По данным центрального МСУТ СК России, мужчину осудили за хранение наркотиков и хулиганство на борту.
Это произошло в январе 2024 года. Мужчина также сопротивлялся, когда его пытались успокоить. Во время полета мужчина бился головой об пол, поранил руку о стакан, который сам же и разбил. Экипаж связал нарушителя.
После посадки в аэропорту «Большое Савино» подсудимого задержали силовики. Суд приговорил мужчину к штрафу в 600 тыс. рублей.
По данным картотеки Пермского районного суда, дело дебошира поступило в суд 9 апреля, 24 апреля Рамилю Шамелову вынесли приговор. По статье о хулиганстве ему грозил штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, также его могли отправить на принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишить свободы на срок до 7 лет