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Суд оштрафовал дебошира на 600 тысяч из-за экстренной посадки самолета в Перми

Преступника, из-за которого пришлось сажать самолет в Перми, оштрафовали

27 апреля 2024, 07:57
Фото: МВД Медиа

Суд оштрафовал дебошира на 600 тысяч из-за экстренной посадки самолета в Перми

Мужчине грозил штраф до 1 млн рублей.

В Перми осудили 40-летнего жителя Сургута, из-за которого пришлось экстренно сажать в краевой столице самолет Сургут — Москва. По данным центрального МСУТ СК России, мужчину осудили за хранение наркотиков и хулиганство на борту.

Это произошло в январе 2024 года. Мужчина также сопротивлялся, когда его пытались успокоить. Во время полета мужчина бился головой об пол, поранил руку о стакан, который сам же и разбил. Экипаж связал нарушителя.

После посадки в аэропорту «Большое Савино» подсудимого задержали силовики. Суд приговорил мужчину к штрафу в 600 тыс. рублей.

По данным картотеки Пермского районного суда, дело дебошира поступило в суд 9 апреля, 24 апреля Рамилю Шамелову вынесли приговор. По статье о хулиганстве ему грозил штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, также его могли отправить на принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишить свободы на срок до 7 лет

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