Преступника, из-за которого пришлось сажать самолет в Перми, оштрафовали

По данным картотеки Пермского районного суда, дело дебошира поступило в суд 9 апреля, 24 апреля Рамилю Шамелову вынесли приговор. По статье о хулиганстве ему грозил штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, также его могли отправить на принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишить свободы на срок до 7 лет