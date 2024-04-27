Проект реставрации исторического здания кардиодиспансера в Перми прошел госэкспертизу

«Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал В. Н. Парин» было построено в 1907 году. Оно является памятником истории регионального значения. Объект планировали отреставрировать в 2021 и 2023 годах. В 2021 году подрядчик должен был провести ремонтно-реставрационные работы в помещениях первого этажа. В прошлом году была выбрана компания, разработавшая научно-проектную документацию для проведения реставрации.