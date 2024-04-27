Проект реставрации исторического здания кардиодиспансера в Перми прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 11:45
Проектная документация на проведение ремонта и сохранение исторического здания клинического кардиологического диспансера (ул. Луначарского, 95) получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Разработкой научно-проектной документации занималось ООО «Проектно-строительная компания „Рестюнион“» из Перми, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
После анализа технической документации и дефектов здания, подрядчик сделал вывод, что фундаменты и железобетонные плиты кардиодиспансера находятся в работоспособном состоянии, а наружные стены и бетонные своды — в ограниченно работоспособном. Проект предусматривает усиление наружных стен, переустройство кирпичной кладки и ремонт бетонных сводов. Запланированы мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности и доступности объекта для инвалидов.
«Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал В. Н. Парин» было построено в 1907 году. Оно является памятником истории регионального значения. Объект планировали отреставрировать в 2021 и 2023 годах. В 2021 году подрядчик должен был провести ремонтно-реставрационные работы в помещениях первого этажа. В прошлом году была выбрана компания, разработавшая научно-проектную документацию для проведения реставрации.
По данным сайта госзакупок, клинический кардиологический диспансер заплатил за разработку научно-проектной документации 2,24 млн рублей. Директором ООО «ПСК „Рестюнион“» является Антон Шестериков, сообщается в базе Rusprofile. Основной вид деятельности общества — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования.