Прокуратура выявила миллионную растрату на капремонте дома в Перми

В ходе проверки выявлено, что между управляющей организацией, на обслуживании которой находился многоквартирный жилой дом № 10 по ул. Е. Ярославского и подрядчиком был заключен контракт, проведены работы по установке и наладке оборудования индивидуального теплового пункта.