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Прокуратура выявила миллионную растрату на капремонте дома в Перми

Прокуратура выявила миллионную растрату на капремонте дома в Перми

27 апреля 2024, 13:33
Фото: properm.ru
Работа была оплачена дважды, а деньги — пропали со счёта.

Прокуратура в ходе проверки выявила махинации со спецсчётом капремонта одного из многоквартирных домов Перми. Подробности сообщает краевая прокуратура.

Прокуратура Свердловского района провела проверку соблюдения законодательства при исполнении решений судов о возложении на администрацию Перми обязанности по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.

В ходе проверки выявлено, что между управляющей организацией, на обслуживании которой находился многоквартирный жилой дом № 10 по ул. Е. Ярославского и подрядчиком был заключен контракт, проведены работы по установке и наладке оборудования индивидуального теплового пункта.

Позже, в рамках состоявшего решения суда по иску прокуратуры, указанные работы вновь вошли в список обязательных для исполнения в части капитального ремонта. В 2021 году организации вновь оформили документы, отразив якобы проведение аналогичных работ по указанному объекту, получив со спецсчета сумму свыше 1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы. Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Прокуратура контролирует ход расследования данного уголовного дела.

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#Капремонт#Пермь#Растрата#Прокуратура#Капремонт домов
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