Психолог: Как получить удовольствие от дачных работ

Психолог советует делать все с удовольствием, включая работу на даче. Все люди очень разные, рассказала она. Для кого-то потребуется кропотливый труд, чтобы почувствовать удовлетворение. Для других уже достаточно посадить три цветка. Если мы ничего не делаем сами, если мы все время полагаемся на других людей, например, нанимаем кого-то для выполнения работы, то мы лишаем себя возможности почувствовать свою силу, способности и возможности. Эмоционально мы не будем испытывать удовлетворение. Тогда начинается поиск удовольствий в других местах, подчеркнула эксперт