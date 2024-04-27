Психолог: Как получить удовольствие от дачных работ

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Семейный психолог Анна Леонова в интервью Pravda.ru рассказала о влиянии труда на земле на психическое состояние человека.
«Если говорить о статистике, то люди, которые с удовольствием работают на земле, получают чувство удовлетворения. Они видят результат своего труда», — отметила она.
По словам Леоновой, огородник имеет много преимуществ в психологическом плане, занимаясь работой на даче.
«Эта работа создает ощущение полезности, поскольку человек видит все, что он делает, он может поделиться этим с другими. Это придает жизни смысл и значение», — подчеркнула она.
Психолог советует делать все с удовольствием, включая работу на даче. Все люди очень разные, рассказала она. Для кого-то потребуется кропотливый труд, чтобы почувствовать удовлетворение. Для других уже достаточно посадить три цветка. Если мы ничего не делаем сами, если мы все время полагаемся на других людей, например, нанимаем кого-то для выполнения работы, то мы лишаем себя возможности почувствовать свою силу, способности и возможности. Эмоционально мы не будем испытывать удовлетворение. Тогда начинается поиск удовольствий в других местах, подчеркнула эксперт
Леонова резюмировала: физический труд очень важен для любого человека.