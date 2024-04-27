Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В центре Перми продается действующий ресторан грузинской кухни «Сакартвело» (ул. Монастырская, 12а). Собственник продает помещения общей площадью 290,6 кв. м за 75 млн рублей, обратил внимание Business Class. Вместимость ресторана — более 100 посадочных мест.
Собственник указывает в объявлении на сайте «Авито», что в аренду сдается готовый бизнес с полностью сформированным штатом сотрудников и собственной базой поставщиков. Покупатель получит большой зал, где можно в любое время дня и ночи организовывать банкеты и шоу-программы. Также есть VIP-помещение для празднования торжеств в узком кругу и летняя веранда на 30 посадочных мест. Вместе с рестораном покупатель получит мебель, кухонное, холодильное и морозильное оборудование, инвентарь для ведения бизнеса, а также мебель.
Ресторан «Сакартвело» работает более 10 лет. В объявлении сказано, что у заведения есть множество постоянных клиентов. В Перми открыто два ресторана «Сакартвело», второй находится на ул. Максима Горького, 58а. Ресторан на Монастырской, 12а принадлежит ООО «ДЭТК», директором которого является Эдуард Болквадзе.