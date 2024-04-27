Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу

Собственник указывает в объявлении на сайте «Авито», что в аренду сдается готовый бизнес с полностью сформированным штатом сотрудников и собственной базой поставщиков. Покупатель получит большой зал, где можно в любое время дня и ночи организовывать банкеты и шоу-программы. Также есть VIP-помещение для празднования торжеств в узком кругу и летняя веранда на 30 посадочных мест. Вместе с рестораном покупатель получит мебель, кухонное, холодильное и морозильное оборудование, инвентарь для ведения бизнеса, а также мебель.