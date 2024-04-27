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Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводе

Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводе

27 апреля 2024, 05:18
Фото: ideogram.ai
Власти говорят, что никто не пострадал.

Россию за ночь 27 апреля атаковали 68 беспилотников. По данным Минобороны РФ, их уничтожили и перехватили дежурные силы противовоздушной обороны над Краснодарским краем — 66, а также над Крымским полуостровом — два БПЛА.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пояснил, что дроны атаковали завод и некие объекты инфраструктуры, серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский уточнил, что атака была на непреперерабатывающий завод в районе, его атаковали девять беспилотников, резервуары с нефтью не пострадали, но была повреждена ректификационная колонна, пожар на площади 5 кв м. ликвидировали, пишет VSE42.RU.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. После начала спецоперации территорию РФ начали атаковать украинские беспилотники, периодически применяются реактивные системы залпового огня, ракеты, воздушные шары.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники#Минобороны
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