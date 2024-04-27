Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводе

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Россию за ночь 27 апреля атаковали 68 беспилотников. По данным Минобороны РФ, их уничтожили и перехватили дежурные силы противовоздушной обороны над Краснодарским краем — 66, а также над Крымским полуостровом — два БПЛА.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пояснил, что дроны атаковали завод и некие объекты инфраструктуры, серьезных повреждений нет, никто не пострадал.
Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский уточнил, что атака была на непреперерабатывающий завод в районе, его атаковали девять беспилотников, резервуары с нефтью не пострадали, но была повреждена ректификационная колонна, пожар на площади 5 кв м. ликвидировали, пишет VSE42.RU.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. После начала спецоперации территорию РФ начали атаковать украинские беспилотники, периодически применяются реактивные системы залпового огня, ракеты, воздушные шары.