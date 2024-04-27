Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводе

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский уточнил, что атака была на непреперерабатывающий завод в районе, его атаковали девять беспилотников, резервуары с нефтью не пострадали, но была повреждена ректификационная колонна, пожар на площади 5 кв м. ликвидировали, пишет VSE42.RU.