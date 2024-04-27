Шаги к самостоятельности: как постепенно давать подростку больше свободы

Старайтесь развивать честность в ребенке, даже если он врет вам насчет вечеринок и прочих вещей, которые зачастую утаивают от родителей. Договоритесь с ребенком, что отпустите его на мероприятие, если будете знать, кто там будет присутствовать и как оно будет проходить.