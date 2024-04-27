Шаги к самостоятельности: как постепенно давать подростку больше свободы

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Как сообщает newia.ru, в подростковом возрасте дети стремительно меняются внешне и внутренне. Ребенок начинает больше времени проводить с друзьями, чем в кругу семьи, у него появляются новые интересы и увлечения. Психологи рекомендуют давать подростку больше свободы, в то же время следует держать руку на пульсе.
Не стоит нарушать личные границы ребенка. Не входите в его комнату без стука, не пытайтесь найти что-либо компрометирующее в гаджетах, не обыскивайте вещи и карманы.
Не надо агрессивно реагировать, если ребенок не соблюдает обещания, например возвращается домой позже оговоренного времени. Лучше обсудить, что подростку стоит предпринять, чтобы такая ситуация не повторилась вновь.
Изучайте поведение ребенка в сложных ситуациях. Что будет делать подросток, если до позднего вечера останется дома один? Как он будет действовать, если увидит на улице человека, нуждающегося в помощи? В случае, если ваш сын или дочь достойно справились с подобными ситуациями, «дозировку» свободы можно смело увеличивать.
Старайтесь развивать честность в ребенке, даже если он врет вам насчет вечеринок и прочих вещей, которые зачастую утаивают от родителей. Договоритесь с ребенком, что отпустите его на мероприятие, если будете знать, кто там будет присутствовать и как оно будет проходить.