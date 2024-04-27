Специалисты рассказали, покупки каких машин с пробегом стоит избегать

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Примечательно, что большая часть авторынка приходится на подержанные автомобили: треть рынка занимают двухлетние машины, треть — авто, произведенные пять — семь лет назад, еще треть — машины 10–15 лет. На все эти машины рано или поздно находятся покупатели. Об этом пишет newkhakasiya.
Есть показатели, по которым можно понять, стоит ли приобретать данную машину или поискать другой вариант.
Во-первых, чем новее машина, чем меньше ее пробег, тем больше можно рассчитывать на ее беспроблемную службу, это очевидно.
Новые автомобили могут обслуживаться по гарантии производителя (ее срок пять — семь лет), а это тоже важно.
При этом относительно новая машина, которую несколько лет использовали для работы в такси, будет гораздо более изношенной, чем старое авто, на котором его владелец добирался из дома до офиса и иногда ездил на дачу.
Решающей границей можно считать 100 тысяч километров пробега: после этой отметки цена начинает падать. Пределом для большинства покупателей является возраст в пять — семь лет при пробеге 160 тысяч километров. В этом случае существует немалый риск того, что машина перестанет нормально функционировать через пару лет службы и покупка окажется бесполезной.