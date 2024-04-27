Специалисты рассказали, покупки каких машин с пробегом стоит избегать

Решающей границей можно считать 100 тысяч километров пробега: после этой отметки цена начинает падать. Пределом для большинства покупателей является возраст в пять — семь лет при пробеге 160 тысяч километров. В этом случае существует немалый риск того, что машина перестанет нормально функционировать через пару лет службы и покупка окажется бесполезной.