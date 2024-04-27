Стало известно, что нельзя будет делать в майские праздники

Ведомство обращает внимание, что разведение открытого огня на комплексных местах запрещено. Исключение составляют специально оборудованные места, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. На данный момент таких участков на территории города нет, в том числе и на комплексных местах отдыха, таких как КМО «Золотые пески» и «Солнечная поляна» в ООПТ «Черняевский лес».