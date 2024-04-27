Стало известно, что нельзя будет делать в майские праздники

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
МКУ «Пермское городское лесничество» ввело ограничения на майские праздники. Речь идет о правилах поведения на территории общественных мест, в том числе в зонах рекреационного назначения. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Так, распитие алкогольных напитков в общественных местах не допускается и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей в соответствии с п. 7 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ.
За нарушение общественного порядка такого как мелкое хулиганство, нецензурная брань, оскорбительные приставания к гражданам и уничтожение или повреждение чужого имущества влечет также наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 20.1 КоАП РФ).
Ведомство обращает внимание, что разведение открытого огня на комплексных местах запрещено. Исключение составляют специально оборудованные места, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. На данный момент таких участков на территории города нет, в том числе и на комплексных местах отдыха, таких как КМО «Золотые пески» и «Солнечная поляна» в ООПТ «Черняевский лес».
«МКУ „Пермское городское лесничество“ напоминает жителям об их готовности к необходимости покинуть общественную территорию в случае распития спиртных напитков и разведения костров», — предупреждает пресс-служба ПермГорЛеса.
В целях поддержания порядка на территории особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» в майские праздники будет организована охрана правопорядка.