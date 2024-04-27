Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми

Компания оценила свою работу в 3,9 млн рублей при максимальной цене контракта в 4,8 млн рублей. Подрядчику будет необходимо подготовить места отдыха горожан в период с 1 мая до 14 июня на левом берегу залива реки Сылва на территории посёлка Новые Ляды, на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на Мотовилихинском пруду.