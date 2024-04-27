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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми

Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми

27 апреля 2024, 10:57
Фото: properm.ru
В городе в этом сезоне планируется обустройство четырёх пляжей.

Содержать пермские пляжи в этом сезоне будет ООО «Актуал». Предприятие стало победителем конкурса, организованного администрацией Перми. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.

Компания оценила свою работу в 3,9 млн рублей при максимальной цене контракта в 4,8 млн рублей. Подрядчику будет необходимо подготовить места отдыха горожан в период с 1 мая до 14 июня на левом берегу залива реки Сылва на территории посёлка Новые Ляды, на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на Мотовилихинском пруду.

Со средины июня и до конца октября пляжи необходимо будет содержать в нормативном состоянии. В объем работ по контракту входит проведение лабораторных исследований воды, санитарно-эпидемиологическая экспертиза почвы, организация и обслуживание мобильных туалетов, сбор и вывоз мусора с пляжей, организация постов охраны и пунктов для спасателей

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#Общество#Пермь#Благоустройство#Пляжи Перми#Городские пляжи#Благоустройство территории
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