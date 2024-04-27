Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Содержать пермские пляжи в этом сезоне будет ООО «Актуал». Предприятие стало победителем конкурса, организованного администрацией Перми. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.
Компания оценила свою работу в 3,9 млн рублей при максимальной цене контракта в 4,8 млн рублей. Подрядчику будет необходимо подготовить места отдыха горожан в период с 1 мая до 14 июня на левом берегу залива реки Сылва на территории посёлка Новые Ляды, на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на Мотовилихинском пруду.
Со средины июня и до конца октября пляжи необходимо будет содержать в нормативном состоянии. В объем работ по контракту входит проведение лабораторных исследований воды, санитарно-эпидемиологическая экспертиза почвы, организация и обслуживание мобильных туалетов, сбор и вывоз мусора с пляжей, организация постов охраны и пунктов для спасателей