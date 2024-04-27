Убийство молодой матери и увольнения врачей. Главные новости недели в Прикамье

В Пермском крае завершается теплый период, который длился с 20 марта. Синоптик Андрей Шихов рассказал, что с конца марта средняя температура была выше нормы на 4°. При этом в первые дни мая прогнозируется похолодание. Точную его продолжительность специалист не называет, но говорит, что оно будет длительным.