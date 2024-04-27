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Убийство молодой матери и увольнения врачей. Главные новости недели в Прикамье

Убийство молодой матери и увольнения врачей. Главные новости недели в Прикамье

27 апреля 2024, 12:00
Фото: Соцсети погибшей / 1MI
Рассказываем коротко о пяти новостях, которыми запомнились последние дни.

Прогноз на холодный май

В Пермском крае завершается теплый период, который длился с 20 марта. Синоптик Андрей Шихов рассказал, что с конца марта средняя температура была выше нормы на 4°. При этом в первые дни мая прогнозируется похолодание. Точную его продолжительность специалист не называет, но говорит, что оно будет длительным.

В «Т Плюс» говорят, что пока не будут отключить отопление из-за неустойчиво погоды. В первые дни мая батареи в домах пермяков еще будут теплыми.

Пермяков призывают не отдыхать в Каменном городе

Жителей Прикамья и туристов просят не посещать Каменный город, а также Усьвинские столбы в ближайшие две недели. Дело в том, что отдых на природе может быть не очень приятным из-за погодных условий.

Сейчас можно провалиться в снег по колено, а под ним будут огромные лужи, туристы рискуют промокнуть. Специалисты дирекции особо охраняемых территорий Пермского края призывают повременить пару недель, пока снег не растает.

Убийство молодой матери

На этой неделе в Прикамье нашли тело 21-летней матери, пропавшей еще 20 апреля. Александра Шелунцова оставила ребенка с родителями и ушла из дома — отец попросил ее накопать червей. Обратно она уже не вернулась.

23 апреля тело девушки нашли — она была голой, лежала в канаве за детским садом. В тот же день задержали подозреваемого — им оказался 15-летний подросток. Следствие считает, что парень напился и забил палкой девушку. Затем он попытался скрыться. Сейчас ему предъявлено обвинение, он под арестом.

До Перми долетел беспилотник?

Пермяков напугал летающий объект, который местные жители приняли за беспилотный летательный аппарат. В полиции на транспорте пояснили, что поводов для беспокойства нет.

Объектом, который заинтересовал людей, оказался частный самолет — полет воздушного судна был согласован. Пермяков призывают сообщать по номеру 112, если они стали свидетелями запуска БПЛА.

Дефицит кадров в больнице?

Из городской клинической больницы им. М. А. Тверье уволились несколько сотрудников, сообщили Properm.ru читатели. В пресс-службе краевого Минздрава не подтвердили и не опровергли эти сведения, отметив, что вопросы внутренней кадровой политики медучреждения определяются главным врачом. В Минздрав сотрудники о нарушении трудовых прав не сообщали.

В самой больнице на вопросы Properm.ru пока не ответили.

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#Пермь#Итоги
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