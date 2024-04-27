Убийство молодой матери и увольнения врачей. Главные новости недели в Прикамье

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В Пермском крае завершается теплый период, который длился с 20 марта. Синоптик Андрей Шихов рассказал, что с конца марта средняя температура была выше нормы на 4°. При этом в первые дни мая прогнозируется похолодание. Точную его продолжительность специалист не называет, но говорит, что оно будет длительным.
В «Т Плюс» говорят, что пока не будут отключить отопление из-за неустойчиво погоды. В первые дни мая батареи в домах пермяков еще будут теплыми.
Жителей Прикамья и туристов просят не посещать Каменный город, а также Усьвинские столбы в ближайшие две недели. Дело в том, что отдых на природе может быть не очень приятным из-за погодных условий.
Сейчас можно провалиться в снег по колено, а под ним будут огромные лужи, туристы рискуют промокнуть. Специалисты дирекции особо охраняемых территорий Пермского края призывают повременить пару недель, пока снег не растает.
На этой неделе в Прикамье нашли тело 21-летней матери, пропавшей еще 20 апреля. Александра Шелунцова оставила ребенка с родителями и ушла из дома — отец попросил ее накопать червей. Обратно она уже не вернулась.
23 апреля тело девушки нашли — она была голой, лежала в канаве за детским садом. В тот же день задержали подозреваемого — им оказался 15-летний подросток. Следствие считает, что парень напился и забил палкой девушку. Затем он попытался скрыться. Сейчас ему предъявлено обвинение, он под арестом.
Пермяков напугал летающий объект, который местные жители приняли за беспилотный летательный аппарат. В полиции на транспорте пояснили, что поводов для беспокойства нет.
Объектом, который заинтересовал людей, оказался частный самолет — полет воздушного судна был согласован. Пермяков призывают сообщать по номеру 112, если они стали свидетелями запуска БПЛА.
Из городской клинической больницы им. М. А. Тверье уволились несколько сотрудников, сообщили Properm.ru читатели. В пресс-службе краевого Минздрава не подтвердили и не опровергли эти сведения, отметив, что вопросы внутренней кадровой политики медучреждения определяются главным врачом. В Минздрав сотрудники о нарушении трудовых прав не сообщали.
В самой больнице на вопросы Properm.ru пока не ответили.