В Мотовилихинском районе завершился ремонт кровли пятиэтажного жилого дома

В краевом министерстве ЖКХ сообщили, что на все виды работ по капремонту действует гарантия — пять лет. В течение гарантийного срока, если будут выявлены дефекты, подрядчик должен будет устранить недочеты за свой счет. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, ранее были завершены работы по замене кровель на домах в поселке Оверята, селе Култаево, Губахе, Перми и других населенных пунктах нашего региона.