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В Мотовилихинском районе завершился ремонт кровли пятиэтажного жилого дома

В Мотовилихинском районе завершился ремонт кровли пятиэтажного жилого дома

27 апреля 2024, 12:12
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Ранее окончились работы по замене кровель на домах в поселке Оверята, селе Култаево, Губахе, Перми и других населенных пунктах.

Масштабные работы по капитальному ремонту кровли пятиэтажного жилого дома по ул. Уральской, 116 в Мотовилихинском районе Перми завершились. Специалисты провели весь комплекс работ — от демонтажа старого покрытия до установки новых ограждений, сообщили в Фонде капитального ремонта Пермского края.

Строители сняли кровельный пирог, заменили деревянные конструкции, кровельное покрытие из профилированного листа и слуховые окна. Также дополнительно установлена водосточная система и заменено ограждение кровли. В региональном Фонде капремонта говорят, что внимательно следят за подрядчиками, если речь идет о работах на кровле, так как из-за недобросовестных действий строителей могут пострадать жильцы домов. Для этого предусмотрен независимый строительный контроль подрядных организаций.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В краевом министерстве ЖКХ сообщили, что на все виды работ по капремонту действует гарантия — пять лет. В течение гарантийного срока, если будут выявлены дефекты, подрядчик должен будет устранить недочеты за свой счет. Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, ранее были завершены работы по замене кровель на домах в поселке Оверята, селе Култаево, Губахе, Перми и других населенных пунктах нашего региона.

По региональной программе, утвержденной по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в текущем году будут обновлены 428 объектов общей площадью 1,6 млн кв. м. Благодаря выполненным работам улучшатся условия проживания более 50 тыс. жителей Пермского края. Капитальные ремонты пройдут в 30 городах, среди них Пермь, Березники, Соликамск, Чусовой, Александровск, Горнозаводск и другие. Подрядчики выполнят ремонт крыш, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем, а также заменят лифты.

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