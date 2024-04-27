properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Лысьве прошел День клиента

В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Лысьве прошел День клиента

27 апреля 2024, 08:40
Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
Посетители офиса продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) «ЭнергосбыТ Плюс» в городе Лысьва получили консультации представителей руководства Пермского филиала компании в традиционный День клиента.

В рамках мероприятия на вопросы лысьвенцев отвечала руководитель отдела по работе с обращениями клиентов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана Лобанова. Она предоставляла всю интересующую информацию, фиксировала пожелания и просьбы посетителей. Кроме того, клиентам офиса напомнили об акции «Весна — тают пени!», в рамках которой должники за тепло могут погасить накопившуюся задолженность со списанием пени.

«Жителей Лысьвы интересуют темы порядка начисления платежей за тепло и горячую воду, принципы работы приборов учета тепловой энергии, возможности погашения задолженности со списанием накопившихся пеней. Дни клиента проходят в наших офисах продаж и обслуживания каждый месяц. Такие мероприятия позволяют руководителям подразделений филиала получить обратную связь напрямую от клиентов, помочь в решении их проблем. Но хочу напомнить, что ответ на любой интересующий вопрос лысьвенцы могут получить, не дожидаясь Дня клиента, просто оставив сообщение на сайтах ОАО „КРЦ-Прикамье“ и „ЭнергосбыТ Плюс“, а также обратившись в офис продаж и обслуживания клиентов на улице Смышляева, 25 или по телефону +7 (34249) 3-90-43», — отметила Светлана Лобанова.

В ближайшее время аналогичные мероприятия по консультированию клиентов пройдут в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках и Чайковском.

#Новости компаний#Экономика#Пермский край
Подпишитесь
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Сегодня, 10:55
Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми
Сегодня, 10:57
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Сегодня, 10:30
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
Сегодня, 09:35
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
Сегодня, 06:54
В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»
Сегодня, 10:04
"