В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Лысьве прошел День клиента

«Жителей Лысьвы интересуют темы порядка начисления платежей за тепло и горячую воду, принципы работы приборов учета тепловой энергии, возможности погашения задолженности со списанием накопившихся пеней. Дни клиента проходят в наших офисах продаж и обслуживания каждый месяц. Такие мероприятия позволяют руководителям подразделений филиала получить обратную связь напрямую от клиентов, помочь в решении их проблем. Но хочу напомнить, что ответ на любой интересующий вопрос лысьвенцы могут получить, не дожидаясь Дня клиента, просто оставив сообщение на сайтах ОАО „КРЦ-Прикамье“ и „ЭнергосбыТ Плюс“, а также обратившись в офис продаж и обслуживания клиентов на улице Смышляева, 25 или по телефону +7 (34249) 3-90-43», — отметила Светлана Лобанова.