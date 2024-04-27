В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»

В ближайшие дни в Пермь прибудет первая партия из трех трамваев, запланированных к поставке в 2024 году. До конца этого года ожидается поступление еще четырех вагонов марки «Львёнок», сообщает губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.