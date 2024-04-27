properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»

В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»

27 апреля 2024, 10:04
Фото: пресс-служба администрации губернатора
До конца года должно поступить ещё четыре вагона.

В ближайшие дни в Пермь прибудет первая партия из трех трамваев, запланированных к поставке в 2024 году. До конца этого года ожидается поступление еще четырех вагонов марки «Львёнок», сообщает губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Все вагоны имеют знакомые пермякам характеристики: стопроцентную низкопольность вагонов, отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур. Также имеются USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, перед выходом на линию будут установлены стационарные валидаторы.

В прошлом году Пермь получила 30 новых вагонов.

Читайте также:
В Перми закроют трамвайное движение по улице БорчаниноваВ Перми 1 мая изменятся маршруты общественного транспортаС начала года перевозчикам властями Перми выписано на 12,7 миллионов рублей штрафов
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Трамваи
Подпишитесь
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Сегодня, 10:55
Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми
Сегодня, 10:57
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Сегодня, 10:30
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
Сегодня, 09:35
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
Сегодня, 06:54
"