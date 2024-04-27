В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В ближайшие дни в Пермь прибудет первая партия из трех трамваев, запланированных к поставке в 2024 году. До конца этого года ожидается поступление еще четырех вагонов марки «Львёнок», сообщает губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Все вагоны имеют знакомые пермякам характеристики: стопроцентную низкопольность вагонов, отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур. Также имеются USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, перед выходом на линию будут установлены стационарные валидаторы.
В прошлом году Пермь получила 30 новых вагонов.