В Перми не могут несколько дней найти женщину, которая ушла на почту

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В Перми пропала 49-летняя Светлана Маслова. Женщина 24 апреля вышла из дома и исчезла. С тех пор информации о ней у родственников нет. Приметы пермячки: рост 160 см, среднее телосложение, рыжие короткие волосы, карие глаза. Была одета в светло-сиреневую куртку, синие джинсы, черные ботинки.
«КП-Пермь» со ссылкой на дочь пропавшей пишет, что в день исчезновения ее мать ходила в два почтовых отделения. После посещения первого отделения женщина вернулась домой, где она встретилась с дочерью. После этого пермячка вновь ушла на почту. 24 апреля в 18:42 пропавшая написала дочери, что опаздывает, будет позднее. После этого Светлана Маслова уже не отвечала на сообщения родственницы.
Знакомые пропавшей посетили несколько клубов, в которые могли пойти Светлана — женщина любила петь в караоке. Однако ее там не было. Подруга пропавшей отметила, что Светлана — порядочный человек, ее исчезновение выглядит странно. На ее телефон ранее проходили звонки, шли гудки, но никто не отвечал.