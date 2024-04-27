properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В Перми не могут несколько дней найти женщину, которая ушла на почту

В Перми не могут несколько дней найти женщину, которая ушла на почту

27 апреля 2024, 03:49
Фото: 1MI / vk.com/lizaalert_perm
Перед исчезновением пермячка написала дочери, что опаздывает.

В Перми пропала 49-летняя Светлана Маслова. Женщина 24 апреля вышла из дома и исчезла. С тех пор информации о ней у родственников нет. Приметы пермячки: рост 160 см, среднее телосложение, рыжие короткие волосы, карие глаза. Была одета в светло-сиреневую куртку, синие джинсы, черные ботинки.

«КП-Пермь» со ссылкой на дочь пропавшей пишет, что в день исчезновения ее мать ходила в два почтовых отделения. После посещения первого отделения женщина вернулась домой, где она встретилась с дочерью. После этого пермячка вновь ушла на почту. 24 апреля в 18:42 пропавшая написала дочери, что опаздывает, будет позднее. После этого Светлана Маслова уже не отвечала на сообщения родственницы.

Знакомые пропавшей посетили несколько клубов, в которые могли пойти Светлана — женщина любила петь в караоке. Однако ее там не было. Подруга пропавшей отметила, что Светлана — порядочный человек, ее исчезновение выглядит странно. На ее телефон ранее проходили звонки, шли гудки, но никто не отвечал.

Читайте также:
Лежала голой в лесу. Муж пермячки рассказал подробности о гибели молодой женыЛодка перевернулась. В Перми ищут мужчину, пропавшего на рыбалкеВ Пермском крае нашли погибшим мужчину, который пропал в Новый год
#Пермь#Пропал человек#Пропал
Подпишитесь
Неустойчивая погода мешает завершению отопительного сезона в Перми
Сегодня, 03:08
Лицо и одежда были в крови. Пермяк отсудил у самокатчика компенсацию за аварию
Сегодня, 03:24
Сколько человек в Перми погибло сначала года в авариях? Данные МВД
Вчера, 15:11
В Минздраве Прикамья сообщили о графике работы медучреждений в майские выходные
Вчера, 12:03
Установка памятника героям СВО около пермского Дома чекистов согласована мэрией
Вчера, 11:57
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
Вчера, 11:14
"