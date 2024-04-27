В Перми не могут несколько дней найти женщину, которая ушла на почту

«КП-Пермь» со ссылкой на дочь пропавшей пишет, что в день исчезновения ее мать ходила в два почтовых отделения. После посещения первого отделения женщина вернулась домой, где она встретилась с дочерью. После этого пермячка вновь ушла на почту. 24 апреля в 18:42 пропавшая написала дочери, что опаздывает, будет позднее. После этого Светлана Маслова уже не отвечала на сообщения родственницы.