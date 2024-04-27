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В Прикамье похоронили молодую мать, которую убили и оставили голой в канаве

В Прикамье похоронили молодую мать, которую убили и оставили голой в канаве

27 апреля 2024, 06:45
Фото: 1MI / соцсети погибшей1
Убийство произошло 20 апреля, тело девушки нашли только через три дня.

В Пермском крае похоронили 21-летнюю Александру Шелунцову. Родственники погибшей рассказали в сообществе "Подслушано Яйва" 26 апреля, что они благодарны неравнодушным жителям поселка за финансовую помощь, отзывчивость и слова поддержки.

Александра пропала 20 апреля. Отец попросил девушку накопать червей, но домой она уже не вернулась. Начались поиски, через три дня ее голой тело нашли в канаве в лесу возле детского сада. В тот же день задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве.

Сейчас парень находится в СИЗО. Заведено дело об убийстве. Следователи считают, что днем 20 апреля подросток напился и забил палкой девушку. После совершения преступления подросток попытался скрыться. 

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#Пермь#Убийство#Ск
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