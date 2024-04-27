В Прикамье похоронили молодую мать, которую убили и оставили голой в канаве

Александра пропала 20 апреля. Отец попросил девушку накопать червей, но домой она уже не вернулась. Начались поиски, через три дня ее голой тело нашли в канаве в лесу возле детского сада. В тот же день задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве.