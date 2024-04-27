В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Ночью и днем 28 апреля центральные районы Прикамья накроет волной ливней и гроз. Ненастье также ожидается и в краевой столице. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
Сегодня, 27 апреля, Москву накрыло ливнем. В течение одного дня может выпасть до 30% месячной нормы осадков. По словам Шихова, столичные осадки до Перми не дойдут, дожди сместятся в северном направлении.
С приближением циклона из Москвы связано текущее потепление в Перми. На данный момент Пермь находится в самом теплом секторе циклона, а дожди идут на самом севере края.