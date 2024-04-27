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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз

В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз

27 апреля 2024, 10:55
Фото: ideogram.ai
Это связано с приближением московского циклона.

Ночью и днем 28 апреля центральные районы Прикамья накроет волной ливней и гроз. Ненастье также ожидается и в краевой столице. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

Сегодня, 27 апреля, Москву накрыло ливнем. В течение одного дня может выпасть до 30% месячной нормы осадков. По словам Шихова, столичные осадки до Перми не дойдут, дожди сместятся в северном направлении.

С приближением циклона из Москвы связано текущее потепление в Перми. На данный момент Пермь находится в самом теплом секторе циклона, а дожди идут на самом севере края.

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#Пермь#Тепло#Гроза#Москва#Прикамье#Вербное воскресенье#Циклон#Ливни#Север
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