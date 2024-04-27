Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать новые и интересные уголки нашего региона

Региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» реализуется с 2017 года по инициативе спикера краевого парламента Валерия Сухих. За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. На основе туристических маршрутов победителей уже снято 56 телевизионных фильмов. Посмотреть работы можно на сайте Законодательного Собрания Пермского края. Партнеры проекта — аппарат Главного федерального инспектора по Пермскому краю, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство по туризму Пермского края, Агентство по делам молодежи Пермского края, Совет молодых педагогов при Пермской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, Государственный архив Пермского края, Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пермского края и Пермский краевой информационно-методический центр «Глобус».