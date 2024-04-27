Власти решили оставить пермяков без салютов, которые обещали провести

Пермяков оставят без праздничного фейерверка на 1 мая и 9 мая. URA.RU со ссылкой на мэрию Перми уточняет, что в этом году из-за усиления мер антитеррористической защиты было решено не организовывать салюты, как и во многих городах РФ.