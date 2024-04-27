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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Власти Перми отменили фейерверк из-за усиления мер антитеррористической защиты

Власти решили оставить пермяков без салютов, которые обещали провести

27 апреля 2024, 07:26
Фото: properm.ru

Власти Перми отменили фейерверк из-за усиления мер антитеррористической защиты

Салюты решено отменить в нескольких городах РФ.

Пермяков оставят без праздничного фейерверка на 1 мая и 9 мая. URA.RU со ссылкой на мэрию Перми уточняет, что в этом году из-за усиления мер антитеррористической защиты было решено не организовывать салюты, как и во многих городах РФ.

Примечательно, что ранее власти Перми объявили аукцион и даже выбрали победителя, который должен будет запустить салюты в эти два дня. Контракт получила пермская компания, согласившаяся выполнить работы за 2,1 млн рублей.

Салютов не будет, например, в Екатеринбурге, Челябинске, Ярославле. Везде власти объясняют это текущей обстановкой.

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#Пермь#9 мая#Фейерверк#Салют
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